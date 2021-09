Loano 2021, Lettieri: "Collaborazione con le associazioni e potenziamento dell'offerta sportiva" - IVG.it

Loano. “Eventi più numerosi e variegati durante tutto l’arco dell’anno; potenziamento dell’offerta turistico/sportiva outdoor; massima collaborazione con le associazioni del territorio”. Sono queste alcune delle idee in ambito turistico inserite nel programma elettorale di “PerLoano – Lettieri Sindaco” che sostiene la candidatura di Luca Lettieri a primo cittadino di Loano.

“L’offerta turistica deve essere varia ed attrattiva e deve coprire tutto l’anno – dichiara Luca Lettieri –. E’ necessario collaborare con le associazioni di categoria in modo particolare nell’organizzazione di eventi ad alto richiamo turistico (Notte bianca, Festa delle Basure, Frecce Tricolori, Rievocazione della battaglia Napoleonica, Capodanno in piazza e Carnevaloa)”.

“Al fine di aprire nuove frontiere del turismo sportivo intendiamo continuare la collaborazione con le associazioni del territorio che si occupano di sport all’aria aperta per mettere in campo progetti ed eventi in grado di attrarre flussi turistici di appassionati – prosegue Lettieri -. Per questo implementeremo la app ‘Loano Outdoor’ che ha visto la mappatura dei sentieri trekking e mountain bike, la pulizia e la realizzazione di segnaletica per circa 150 chilometri di sentieri e la realizzazione di iniziative di promozione multimediale dell’attività outdoor. Porteremo avanti Intense, il progetto europeo promosso da Regione Liguria rivolto alla realizzazione di un percorso di collegamento fra il centro storico di Loano, di Borgo Castello e l’Alta Via dei Monti Liguri”.

“Favoriremo l’organizzazione di manifestazione con un target giovanile per favorire l’aggregazione e la socializzazione dei giovani residenti e turisti. Svilupperemo iniziative ed eventi di qualità rivolte alle famiglie e porteremo avanti il progetto ‘Universo in Rosa’, dedicato al contrasto alla violenza di genere, e al progetto ‘Una vela per la donna’, iniziativa velica di solidarietà per le donne vittime di violenza”.

“Infine, grazie alle associazioni di categoria amplieremo gli orari dell’ufficio Iat e ciò permetterà di mantenere in vita un punto di riferimento per un servizio professionale e di qualità nei periodi di maggiore affluenza turistica”, conclude il candidato sindaco di Loano.