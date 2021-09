Loano 2021, Lettieri: “Ampliare l’offerta turistica per rendere la città viva per 365 giorni l'anno” - IVG.it

Loano. “Loano è già nota per diverse rassegne di valore. Ne sono due esempi il ‘Premio nazionale Città di Loano per la musica tradizionale’, festival unico in Italia che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti da parte della critica del settore, ed il progetto ‘Dischi volanti’. L’obiettivo è ampliare questa offerta a favore di residenti e turisti al fine di rendere la città viva per 365 giorni l’anno”. Lo afferma Luca Lettieri, candidato Sindaco di Loano con la lista “perLOANO – Lettieri Sindaco”.

“Il riconoscimento di ‘Città che legge’ ed il ‘Patto per la lettura’ hanno permesso di rafforzare la collaborazione tra il Comune e vari soggetti locali quali associazioni, scuole, librerie, appassionati di lettura – aggiunge l’aspirante Primo cittadino –. Ciò ha permesso di riprogrammare e riqualificare le iniziative culturali e letterarie della città, che già poteva contare su rassegne librarie molto note ed apprezzate dal pubblico. L’obiettivo è proseguire lungo questa strada, qualificando sempre di più Loano quale ‘Città della lettura’”.

“Dopo l’emergenza sanitaria, il Giardino del Principe deve tornare ad essere un punto di riferimento dell’intero comprensorio con un ricco cartellone di spettacoli ed eventi culturali. Garantiremo l’apertura della biblioteca sei giorni a settimana e ne valorizzeremo la funzione di ‘luogo della cultura’ e sede privilegiata di appuntamenti, conferenze, incontri”.

“Grazie alla collaborazione delle associazioni metteremo in atto iniziative volte a recuperare e tramandare le tradizioni storico-culturali del territorio. Intendiamo valorizzare il Museo del mare gestito dall’Associazione Lodanum, custode della cultura marinara di Loano e non solo; miglioreremo la gestione del Centro culturale polivalente di Palazzo Kursaal, dove operano associazioni molto attive anche nel recupero e valorizzazione e dei beni culturali del territorio”, conclude Luca Lettieri.