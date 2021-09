Loano 2021, l'appello al voto in stile "Le Iene" di Linda Baracco e Remo Zaccaria - IVG.it

Loano. Il nome della lista in cui sono candidati, i motivi per i quali sarebbe bene votarli ed anche loro animale mitologico preferito (chi di noi non ne ha uno, del resto). Sono alcune delle domande inserite nella intervista doppia, in pieno stile “Le Iene”, a cui Linda Baracco e Remo Zaccaria deciso di affidare il loro “appello al voto”.

In vista della chiusura della campagna elettorale (a partire dalla mezzanotte di sabato 2 ottobre non sarà più possibile effettuare alcun tipo di comunicazione in tal senso) i due candidati della lista “perLoano”, che sostiene la corsa di Luca Lettieri a Palazzo Doria, hanno voluto chiamare a raccolta i loanesi con un video autoironico nel quale, oltre a spiegare le ragioni per le quali sarebbe bene scrivere i loro nomi sulla scheda elettorale, si presentano raccontato pregi e difetti. E cimentandosi perfino nell’imitazione del loro animale preferito (non mitologico, in questo caso).

Un video autoironico e diverso da quelli tradizionali, coronato da una “doccia” dei loro stessi gadget, cioè decine di palline antistress che invitano a votare Baracco e Zaccaria.