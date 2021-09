Loano 2021: la lista Lettieri punta su aree cani e servizi dog-friendy nelle spiagge, cura del verde pubblico e progetto Prosper - IVG.it

Loano. Nuove aree cani e nuovi servizi Dog-friendly nelle Spiagge libere attrezzate, cura costante dei parchi e del verde pubblico, attività di prevenzione per la mitigazione del rischio, interventi volti a ridurre le emissioni inquinanti. Sono questi alcuni dei progetti in ambito di ambiente e territorio inseriti nel programma elettorale della lista “perLOANO – Lettieri Sindaco”, che sostiene la candidatura di Luca Lettieri a primo cittadino della Città dei Doria.

“Vogliamo creare nuove aree cani ed effettuare la manutenzione costante di quella realizzata in via Azzurri d’Italia. Potenzieremo i servizi nelle spiagge comunali Dog-friendly – spiega il candidato sindaco – Installeremo una seconda ‘Casetta dell’acqua’ nella periferia cittadina al fine di promuovere l’uso più consapevole della plastica. Con la collaborazione delle associazioni realizzeremo percorsi naturalistici per famiglie e appassionati di sport outdoor per sfruttare e valorizzare l’interconnessione tra costa e entroterra. Ciò anche con il coinvolgimento diretto dei Comuni del territorio”.

“Redigeremo un ‘Piano del verde urbano’ finalizzato a realizzare una struttura verde articolata e composita, capace di mitigare l’impatto ambientale dell’attività cittadina sul territorio, garantire un più razionale uso delle risorse e valorizzare il territorio agricolo. Piantumeremo nuovi alberi nei parchi pubblici ed effettueremo regolare manutenzione del verde pubblico. La cura dei parchi sarà costante. Valuteremo la creazione di un chiosco-bar nel Parco Don Leone Grossi: la gestione sarà affidata ad un privato, che si occuperà anche di curare le aree verdi e le attrezzature. Effettueremo il monitoraggio costante degli alberi pericolosi e sostituiremo quelli che non si potranno salvare”.

Prosegue Luca Lettieri: “E’ necessario attuare iniziative di prevenzione con controlli costanti ed interventi di mitigazione del rischio. Controllo delle canalizzazioni delle reti delle acque bianche mediante controlli ed interventi sulle tombinature esistenti al fine di evitare il mancato deflusso delle piogge abbondanti. Prosecuzione del progetto ‘Adotta il tuo spazio’ rivolto a cittadini e associazione per la cura di angoli della città. Proseguiremo e potenzieremo le attività necessarie al conseguimento e alla gestione della Bandiera Blu, della Bandiera Verde e della Certificazione ISO 14001. Effettueremo investimenti mirati sull’arredo urbano. Proseguiremo il progetto europeo ‘Prosper’ finalizzato alla riduzione del 20% delle emissioni climalteranti e degli inquinanti atmosferici attraverso politiche e interventi a livello locale oltre che nazionale e internazionale. In linea con tale obiettivo si sta provvedendo alla sostituzione di tutte le caldaie degli edifici pubblici e la realizzazione di nuovi infissi e sistemi di produzione di energia sugli edifici pubblici”, conclude Lettieri.