Loano 2021, la lista di Piccinini a Verzi: "Una piccola oasi abbandonata" - IVG.it

Loano. Martedì 21 la lista “Nuova Grande Loano – Piccinini Sindaco” ha passeggiato per Verzi, incontrando i residenti e “constando come anche loro esprimano grande insoddisfazione per quanto sia stata trascurata la frazione”.

“Nella lista del candidato sindaco Lettieri si ripropongono due assessori uscenti, entrambi di Verzi – fa notare il candidato sindaco Piccinini della lista “Nuova Grande Loano” – Uno ha ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica negli ultimi 10 anni, l’altra per cinque anni quello di assessore alle Politiche Ambientali. Risultato? Nessun cambiamento: problemi già esistenti prima della loro elezione sono peggiorati a causa della trascuratezza e quelli sorti dopo ignorati o tamponati alla meglio”.

“Le porto qualche esempio- prosegue Piccinini -. L’immobile della ex scuola risulta completamente da ristrutturare, le pavimentazioni stradali da sistemare, il problema dei parcheggi, l’assenza di un’area per i ragazzi, gli spazi per la socialità e per le associazioni, l’allargamento dell’ultimo tratto della strada che collega con Loano…. sono solo alcuni dei problemi che ci sono stati segnalati e si potrebbe andare ancora avanti.”

“Un vero peccato, perché Verzi merita invece tanta attenzione – continua il candidato della lista “Nuova Grande Loano – Piccinini Sindaco” – È un bel borgo caratteristico, una piccola oasi di pace che andrebbe valorizzata e sostenuta. È un ottimo punto di partenza per tante escursioni, potrebbe avere una splendida riqualificazione all’interno di un’offerta turistica efficace, con conseguente ampliamento dei servizi e delle attività commerciali, e quindi delle opportunità di lavoro. Anche i residenti, attivi e con tante iniziative, dovrebbero poter godere di spazi curati, di servizi adeguati alle loro esigenze, non vivere nel degrado”

“Dopo almeno 5 anni di promesse non mantenute, senza idee, senza interventi, dopo tanto tempo sprecato da assessori che ora ripromettono ciò che non hanno mai fatto, è arrivato il momento di cambiare modo di amministrare “- conclude il candidato sindaco Piccinini – . Votare la lista ‘Nuova Grande Loano’ è il primo passo verso questo cambiamento, l’unico vero mezzo che hanno i cittadini per essere finalmente ascoltati”.