Loano 2021, Isella e Tognini al Bee Fly: "Rilancio del commercio e dei pubblici esercizi" - IVG.it

Loano. I candidati della lista “Nuova Grande Loano” presenteranno ai cittadini le idee per rilanciare il commercio della cittadina loanese.

A meno dieci giorni dal voto che porterà all’elezione della nuova amministrazione comunale, proseguono senza sosta gli incontri pubblici dei candidati della lista “Nuova Grande Loano” a sostegno del candidato sindaco Giacomo Piccinini.

Lunedì 27 settembre, a partire dalle ore 20.00, i candidati Luana Isella e Giovanni Tognini incontreranno la cittadinanza al “Bee Fly Ocean Bay Club” di Loano per analizzare la situazione attuale del commercio e dei pubblici esercizi della località rivierasca, con riferimento alle criticità del tessuto commerciale in particolare in alcune aree del territorio.

“Sarà una bella occasione per farci conoscere meglio e per condividere con i cittadini le nostre idee per il rilancio del commercio loanese – fanno sapere Isella e Tognini -. Vogliamo rendere tutti i cittadini partecipi del nostro progetto”.

L’appuntamento è quindi per lunedì 27 sul lungomare Madonna del Loreto 14, a Loano: “La vostra presenza per noi è davvero molto importante, vi aspettiamo”, concludono Isella e Tognini invitando tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento.