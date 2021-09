Loano 2021, Franco si tira indietro: "Volevo creare una vera lista di sinistra ma mi è stato impedito" - IVG.it

Loano. Roberto Franco non parteciperà alle prossime elezioni comunali di Loano. Ad annunciarlo è lo stesso capogruppo della lista Pd/Da sempre per Loano tramite un post su Facebook.

Franco parte analizzando la situazione politica loanese, che è “specchio” di quella nazionale: “Non so se qualcuno che mi legge abbia ascoltato quello che ha detto in primis il segretario politico del Partito Democratico Enrico Letta in merito alla sua corsa politica a Siena – scrive Franco – Capisco che per il Pd le problematiche legate al Monte dei Paschi siano molte e complesse e che il disimpegno del nostro leader sia assolutamente comprensibile ma perché anche a Loano due candidati consiglieri comunali della lista Piccinini abbiano scelto di nascondersi dentro una lista di finti indipendenti? Peraltro questa mia osservazione è stata mutuata dal sindaco uscente Luigi Pignocca”.

“Ma questa analisi sulla situazione elettorale loanese sarebbe incompleta se si ignorasse quanto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha detto in merito. De Luca ha detto: ‘Sono fortemente critico perché in tre anni si è mosso il 30/35% degli elettori italiani e il Partito Democratico non ne ha intercettato uno questo perché la capacità di attrarre del Pd è pari a zero’. Questa è la triste constatazione di De Luca: oggi il Pd è il partito di che cosa? Quali sono le proposte di fondo del partito? Forse De Luca si riferiva anche a Loano? Ma non basta. Emiliano, presidente della Regione Puglia, addirittura elogia Salvini e questo dovrebbe far pensare tutti anche a Roma”.

“Per quanto mi riguarda, volevo solo contribuire ad operare nel consiglio comunale di Loano senza alcuna retribuzione, come peraltro ho fatto da sempre, per poter rappresentare il Partito Democratico e tutelare gli interessi legittimi dei loanesi. Ho riflettuto molto sulla possibilità di formare una lista chiaramente di sinistra ma la contingenza che si è venuta a creare me lo ha decisamente impedito. Rimpiango altri tempi, quelli ad esempio (e voglio citare solo due nomi) di Lucia Fantuzzi e Vittorio Gimelli, che hanno rappresentato con onore il nostro partito in consiglio comunale a Loano”.