Loano 2021, Francesco Nappi fuori dai giochi: in campo solo Lettieri e Piccinini - IVG.it

Loano. Alla fine saranno Luca Lettieri e Giacomo Piccinini gli unici due candidati in corsa alle elezioni comunali di Loano in programma il 3 e 4 ottobre prossimi.

Francesco Nappi, che pochi mesi fa aveva annunciato la sua discesa in campo come candidato sindaco, non sarà della partita. A quanto pare, infatti, l’aspirante primo cittadino loanese e presidente del Movimento Italia Unita non ha potuto completare per tempo la procedura burocratica per la presentazione della lista.

La conferma della notizia è arrivata ieri pomeriggio dallo stesso Lettieri, che nel corso della presentazione della lista “Per Loano” ha fatto sapere al pubblico presente in Corso Roma che a ottobre la scelta sarà tra lui e il suo unico competitor Giacomo Jimmy Piccinini. E proprio l’ex assessore loanese ha presentato la sua squadra sabato pomeriggio, sempre in Corso Roma.

Nelle ultime ore, tra Lettieri e Piccini non sono mancate le sferzate, con Piccini che ha ricordato a Lettieri che “si può amministrare bene senza partiti politici” e con l’assessore uscente e candidato sindaco che ha rimproverato a “Nuova Grande Loano” di presentarsi come lista civica pur essendo ufficialmente appoggiata dal Partito Democratico.

La parola, ad ottobre, spetterà agli elettori loanesi. Che a questo punto dovranno scegliere tra soli due candidati in corsa.