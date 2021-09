Loano 2021, a sostegno di Lettieri la Lega punta su Aghittino e Caccia - IVG.it

Loano. “Il segretario federale della Lega Matteo Salvini ha fatto tappa a Loano per sostenere la lista Per Loano – Lettieri Sindaco alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre. La lista rappresenta il centro destra unito, dove convivono candidati indipendenti e candidati espressione diretta dei partiti. La Lega loanese punta tutto su Demis Aghittino (detto Demis) e Monica Caccia”. Lo fanno sapere, in una nota, dalla Lega loanese.

“Demis – spiegano – è segretario della locale sezione del Carroccio, 44 anni, agente e perito immobiliare mentre Monica Caccia 37 anni, pedagogista e psicologa forense. La Lega ha voluto puntare su questi due nomi in quanto nuovi nel mondo dell’amministrazione comunale, ma preparati e volenterosi e soprattutto conoscitori di Loano e dei loanesi”.

“Il sostegno incondizionato arriva, non solo dalla segreteria federale, con la visita di Matteo Salvini, ma da tutti gli esponenti locali della Lega, dai senatori Bruzzone e Ripamonti, l’On. Foscolo e il Segretario Nazionale Edoardo Rixi., fino ai consiglieri regionali Stefano Mai e al loanese Brunello Brunetto. Ricordiamo che il 3 e 4 ottobre si possono esprimere due preferenze, una di sesso maschile e una femminile” concludono.