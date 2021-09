Libro vecchio fa buon brodo - IVG.it

Siamo in un’epoca che ama il vintage, che guarda indietro trovando ottimi spunti, quando non proprio dei plagi. Per quanto riguarda i libri scavare nel passato può dimostrarsi un’arma a doppio taglio: metterci in contatto con le nostre radici, con grandi che vale la pena leggere senza il giogo dell’obbligo che la scuola c’impone, ma, d’altro canto, rischiamo di trovare testi che non sono invecchiati bene- che sono solo “vecchi” – o incastonati in un’era che non ci appartiene più e quindi alieni al nostro gusto. Questo non vale per tutti, ovviamente, e cerchiamo di vedere se questi tre vecchi libri riescono comunque a creare un brodo saporito.

“IL CONTE DI MONTECRISTO”

Io definisco questo libro un “polpettone” letterario: un libro che ha dentro un po’ di tutto, ma che risulta sempre saporito. Amore, avventura, mistero e vendetta si amalgamano creando un libro da leggere almeno una volta nella vita! Ovviamente è un libro vecchietto e ha bisogno di un po’ per carburare; dategli fiducia per una ventina di pagine e il resto del volume non vi deluderà! Nato e pubblicato come romanzo a puntate, le vicende di Dantès lasciano un sapore amaro e ci fanno riflettere sui concetti di onore, giustizia e vendetta, e perdono.

“Il commissario di polizia batté col martello tre colpi. La porta si aprì, i due gendarmi spinsero il prigioniere che esitava; Dantès oltrepassò il limitare terribile, e la porta si richiuse subito con fracasso dietro di lui. Egli respirava un’altra aria, un’aria mefitica e pesante; era l’aria della prigione”

TRAMA

Edmond Dantès è un giovane marinaio, sbarcato per fidanzarsi con la bellissima Mercedes. Un gruppo di “amici” lo tradisce, denunciandolo come cospiratore bonapartista, e, per quattordici lunghissimi anni, il nostro anti-eroe sarà rinchiuso. Tra rocambolesche fughe e una determinazione inumana, Edmond architetterà la propria vendetta; anche a costo di farsi passare per abate, lord, conte o pirata.

Alexandre Dumas, anche noto come Dumas padre- per distinguerlo dal figlio omonimo anch’esso scrittore- è stato un drammaturgo e scrittore francese vissuto dal 1802 al 1870. Ricordato soprattutto per “Il conte di Montecristo” e la trilogia dei moschettieri (“I tre moschettieri”, “Vent’anni dopo” e “Il visconte di Bragelonne”); dalle sue opere sono stati tratti numerosi adattamenti cinematografici, televisivi, ispirando anche fumetti e riduzioni per ragazzi.

Un libro per i bambini

Per i bambini è forse ancora più difficile trovare libri “vecchi” ma che comunque riescano a colpire un pubblico giovane, che scopre e conosce solo il presente. La grandezza di un libro, infatti, si dimostra nella prova del tempo, nel restare per sempre, per tutti, un portale per mondi lontani ma capaci di sussurrarci nelle orecchie.

Per i più piccini

“Il gatto con gli stivali”

Una fiaba classica ma forse meno nota, se non fosse per la nuova vita che fil e serie hanno saputo offrire. Una fiaba che ricordo con amore e interesse, che mi sono fatta leggere e rileggere quando ero piccola. Sicuramente da leggere, o da rileggere, dai 4 anni in poi

“Il gatto diventò un gran signore, e se seguitò a dar la caccia ai topi, lo fece unicamente per passatempo. ”

TRAMA

Un giovane mugnaio riceve, come eredità, non il mulino né l’asino, appartenuti al padre; egli riceve solo un gatto. Disperato all’inizio si dovrà ricredere di fronte all’ingegno del suo felino che, in cambio di un paio di stivali, farà la fortuna del ricco marchese di Carabà.

Come per tutte le fiabe è difficile decretarne con certezza la paternità ma, vista la fortuna e il successo, notoriamente si attribuisce questo racconto a Charles Perrautl (Francia 1628-1703), ritrovabile nella raccolta “I racconti di Mamma Oca”.

Per i più grandi

“L’ISOLA DEL TESORO”

Cosa può esserci di più affascinante, accattivante, e sempre attuale dei pirati? Se la risposta fosse “nulla” aumento il carico: cosa può esserci di più affascinante, accattivante e sempre attuale di Long John Silver? In coro si dovrebbe dire “assolutamente nulla”! avventura e tesori nascosti, tradimenti e navi pronte a srotolare la temuta Jolly Roger, rendono la lettura emozionante dai 9 ai 100 anni.

“Quindici uomini sulla cassa del morto

Io-ho-ho, e una bottiglia di rum!”

TRAMA

Il giovane Jim Hawkins non sa cosa lo aspetta, quando decide di frugare nel vecchio baule di un malandato pirata, ospite nella sua locanda: una mappa e la X che segna l’orizzonte da raggiungere tra ammutinamenti, naufragi, fughe e scontri all’ultimo sangue. Jim riuscirà a tornare a casa con il favoloso tesoro o si lascerà ammaliare- o ingannare- dal pirata Silver?

Robert Louis Stevenson è stato uno scrittore, drammaturgo e poeta scozzese vissuto dal 1850 al 1895, reso immortale dai romanzi “L’isola del tesoro” e “Lo strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde”. Anche dalle sue opere sono stati tratti film, serie televisivi, fumetti e riduzioni per i piccoli.

PICCOLE SCHEGGE

Si può trovare un “classico” in diverse edizioni; quasi tutte le case editrici hanno, nei loro cataloghi, almeno un classico. La differenza tra le edizioni, oltre al prezzo, si basa sulla grafica e, soprattutto, dai traduttori e commentatori. Voglio ricordare l’importanza di un buon traduttore: sarà suo compito renderci la lettura scorrevole ma allo stesso tempo fedele. Ovviamente, nei libri per bambini e ragazzi, si possono preferire edizioni più o meno integrali o illustrate; per i grandi classici, che possiamo provare ad offrire dai 7 anni in poi, sono ottime le edizioni dei Classicini, di Einuadi, e le versioni di Geronimo Stilton, edito da Piemme.