Lo Speranza vince il derby: Di Nardo regala il successo ai rossoverdi - IVG.it

Letimbro 0 – Speranza 1 (41′ Di Nardo)

La prima partita dopo quasi un anno di stop. Un derby che seppur di coppa e ai primi di settembre rimane sempre una partita sentita. Una squadra profondamente rinnovata, guidata ancora da mister Maurizio Oliva. Una squadra che ha cambiato allenatore, lo Speranza di mister Davide Girgenti. Tanti volti freschi, carte d’identità alla mano, in campo. Questi alcuni dei motivi di interesse del match tra Letimbro e rossoverdi.

La Letimbro scende in campo con 1 Calcagno, 2 Frumento, 3 Mellogno, 4 Calabrò, 5 Rossetti, 6 Valdora, 7 Martino, 8 Molinari, 9 Pescio, 10 Carvisiglia, 11 Lamberti. A disposizione: 12 Pelosin, 13 Micheletti, 14 Zamboni, 15 Murialdo, 16 Vario, 18 Odenato.

Lo Speranza risponde così: 1 Giacchello, 2 Cirillo, 3 Titi, 4 Sciutto, 5 Boccardo, 6 Venturino, 7 Leone, 8 Di Nardo, 9 Intili, 10 Sabally, 11 Zoppi. A disposizione: 12 Siri, 13 Pasquino, 14 Rocca, 15 Manassero, 16 Greppi, 17 Palmiere, 18 Di Prima, 19 Contatore, 20 Cham.

Primo tempo

1′ Si parte agli ordini del direttore di gara Dario Ghiso.

5′ Nota tattica: la Letimbro gioca con il classico 4-4-2 con Carvisiglia che gioca a sostegno della punta Lamberti. Molto mobile la disposizione dello Speranza: in partenza è un 3-4-3.

11′ La prima situazione è per la Letimbro. Molinari, uno dei migliori dei suoi, va sulla fascia e mette in mezzo un cross rasoterra. La berti batte a rete ma viene murato dalla difesa. È corner. Angolo battuto da Carvisiglia verso la porta che si infrante sulla traversa. Partita equilibrata con la Letimbro che sembra aver trovato in Molinari una possibile chiave per sbloccare la gara.

15′ Intili ci prova dalla distanza. Tiro balisticamente apprezzabile ma troppo alto per far preoccupare Calcagno.

22′ Carvisiglia ruba palla sulla trequarti e punta la porta. La palla passa a Molinari sulla sinistra. Conclusione sul primo palo deviata in angolo da Giacchello.

25′ Titi calcia una punizione. Spiovente in aera su cui si avventa Di Nardo. Colpo di testa alto sopra la traversa.

27′ Cross di Intili dalla destra a cercare Zoppi nel settore opposto dell’area. Difesa della Letimbro mal posizionata: ci mette una pezza Calcagno che in scivolata sradica il pallone dai piedi dell’attaccante avversario.

29′ Letimbro in difficoltà nel gestire un lancio lungo. Difesa alta che fa poca attenzione all’inserimento di Leone. Ancora una volta Calcagno è provvidenziale in uscita.

34′ Mellogno si fa sorprendere da un lancio lungo. Alle sue spalle si infila Leone che stoppa la sfera e si prepara al tiro. Ci mette una pezza Calabrò. E che pezza: chiusura che di fatto impedisce un goal quasi certo. Nel frattempo, lo Speranza inserisce Cham al posto di Intili, out per infortunio.

41′ Speranza in vantaggio! Sabally “pulisce” un pallone in disimpegno sulla destra e riesce a dirigere il pallone verso sinistra. L’azione dello Speranza si sviluppa in maniera perfetta e porta al cross teso e basso Venturino. Di Nardo non deve far altro che spingere in rete.

44′ La Letimbro patisce il colpo e rischia di andare sotto di due. Cross di Leone. Calcagno scavalcato. Rossetti ripiega e da pochi passi dalla linea spazza via.

45′ Finisce il primo con lo Speranza in vantaggio

Secondo tempo

46′ Si riparte con gli stessi ventidue che hanno concluso il primo tempo.

50′ Lo Speranza inizia attaccando. La Letimbro deve provare a cercare di più Carvisiglia, vista la qualità di alcune sue giocate. Il dieci, a sua volta, risulta in talune occasioni troppo lezioso.

53′ Primo cambio nella Letimbro: Mellogno lascia il posto a Zamboni.

58′ Murialdo per Martino nella Letimbro. Oliva ordina di passare al 4-3-3.

64′ La partita è combattuta, ma la Letimbro deve fare qualcosa di più per provare a pareggiare i conti. Fase nervosa, ammonito Calabrò della Letimbro.

68′ Palmiere per Leone nello Speranza.

72′ Calabrò indugia troppo con la palla nei piedi al limite dell’area. Se la fa soffiare da un avversario e poi commette fallo. Vicinissimo al secondo giallo.

73′ Sabally batte una punizione rasoterra che passa vicino alla barriera. Calcagno si distende e riesce a respingere una conclusione tutt’altro che semplice. Ammonito anche Palmiere. Nella Letimbro, Lamberti lascia il posto a Odenato.

75′ Venturino lascia il posto a Greppi nello Speranza.

78′ Carvisiglia mette in mezzo, colpo di testa di Calabrò che finisce fuori. Lo Speranza manda in campo Rocca al posto di Zoppi. Nella Letimbro dentro anche Micheletti.

85′ Fuori Di Nardo nello Speranza. Al suo posto Manassero

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

95′ Nel recupero non succede nulla di significativo, vince lo Speranza.