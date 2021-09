Letimbro sconfitta, Maurizio Oliva: "Paghiamo il poco lavoro che abbiamo fatto" - IVG.it

Cogoleto. Ad undici giorni di distanza dal debutto ufficiale, quando perse 1 a 0 nel derby con lo Speranza, la Letimbro è tornata in campo per il secondo impegno di Coppa Liguria. I gialloblù sono stati sconfitti per 3-0 dal Città di Cogoleto.

“Paghiamo il poco lavoro che abbiamo fatto” riassume Maurizio Oliva. L’allenatore avversario ha affermato che il risultato è troppo rotondo. “Mister Travi è gentile: secondo me hanno ampiamente meritato il 3 a 0, per le occasioni create e per il gioco espresso – ammette il tecnico savonese -. C’è da lavorare, siamo in difficoltà: quest’anno abbiamo pochi giocatori che si allenano, per motivi lavorativi, poi in campo si vede”.

Oliva teme una stagione difficoltosa. “Qualcosa di buono lo abbiamo visto anche stasera. Se devo essere sincero, un filino preoccupato lo sono, per mille motivi – dichiara -. Però testa bassa e proviamo a lavorare. Il calcio è questo: se non ti alleni, è difficile che poi in campo riesci a fare bene“.

Il campionato inizierà ad ottobre; la Letimbro se la vedrà con altre quattro savonesi e con otto avversarie genovesi, nel girone B. “Sarà un campionato difficile, lo dico dall’inizio. Dobbiamo metterci a lavorare: non conosco ricette diverse. Di certo le sconfitte non ti fanno lavorare bene; questa sconfitta è molto pesante, non ce l’aspettavamo, speravamo di fare meglio. La dobbiamo accettare, ripartire dal poco di buono che si è visto e correggere il tanto di sbagliato” conclude il mister, che ribadisce: “Complimenti al Cogoleto”.