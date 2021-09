Letimbro, Maurizio Oliva punta su Carvisiglia: "Un giocatore così deve essere lasciato libero" - IVG.it

È ancora presto per giudicare la Letimbro. La squadra si allena da non più di due settimane e ha giocato soltanto una partita, coincisa con la sconfitta di misura in Coppa Liguria contro lo Speranza. Ma già dal derby contro i rossoverdi si è vista quella che potrebbe essere la chiave offensiva della stagione: Mattia Carvisiglia.

Il classe 1998 ha giocato come seconda punta, dietro all’attaccante Lantieri. La squadra ha disputato una buona partita dal punto di vista difensivo e del temperamento – qualche svarione sul lato sinistro della difesa a parte – mentre dal punto di vista offensivo le situazioni migliori sono passate quasi tutte dal numero dieci gialloblù.

Conduzioni palla, lanci e passaggi da giocatore di categoria superiore hanno illuminato la manovra della squadra di Oliva, anche se non sempre è stato supportato dai compagni del reparto offensivo (eccezion fatta per Molinari, uno dei migliori in campo). A queste iniziative hanno però fatto da contraltare alcune giocate che hanno un po’ innervosito la squadra, qualche pallone tenuto troppo e qualche scarico semplice mancato. Più croce o più delizia dunque?

Mister Maurizio Oliva non ha dubbi: “La bilancia pende sempre a favore di Carvisiglia. Non si possono limitare le qualità di questi giocatori. Magari fa qualche tocco in più, ma ci sono cose che vede solo lui. Non voglio limitare la fantasia a chi ne dispone”.

Sulla partita, il tecnico ha commentato: “Il risultato è sempre importante perché dà fiducia, morale e fa lavorare meglio. Siamo più avanti di quello che mi aspettavo: non abbiamo ancora fatto amichevoli. Oggi siamo andati bene anche se girano le scatole quando si perde. Nel primo tempo avremmo potuto andare in vantaggio”.

Infine, un giudizio sul mercato: “Il voto che do alla società è dieci. Abbiamo fatto una fatica clamorosa. Chi viene qua lo fa per amicizia e per passione, non per i rimborsi. La dirigenza ha fatto davvero tanto per poter proseguire”.

