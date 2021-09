Leonardo Canepa vince a braccia alzate il Piccolo Giro dell’Emilia: "Bellissimo, la dedico alla squadra e alla mia famiglia" - IVG.it

Zola Predosa. Durante la stagione è sempre stato pronto a mettersi a disposizione dei propri compagni e dell’intera formazione; oggi ha “indossato i gradi da capitano” e non ha mancato di mostrare le proprie doti.

Leonardo Canepa, classe 1997, che da quest’anno indossa i colori della Viris Vigevano insieme al fratello Francesco, ha centrato una splendida vittoria, aggiudicandosi la 41ª edizione del Piccolo Giro dell’Emilia.

La gara, riservata ad Élite e Under 23, organizzata dalla Ceretolese, è andata in scena oggi con partenza alle ore 13,30 ed arrivo a Zola Predosa, nel bolognese, dopo 152,6 chilometri di gara. Una corsa che ha messo a dura prova i partecipanti, dato che si è svolta interamente sotto la pioggia, a tratti anche di forte intensità.

Leonardo è stato il più veloce di tutti ed ha tagliato il traguardo a braccia alzate, precedendo Elia Tovazzi del Sissio Team; terzo posto per Yaroslav Parashack della Iseo Rime Carnovali Sias.

“Oggi è stata una corsa nervosa per via del maltempo – racconta Leonardo -. In un primo momento sono rimasto fuori dal primo gruppo di trenta corridori dove c’era un mio compagno, Andrea Piccolo. Quando sono riuscito a rientrare sul primo gruppo ho corso in supporto di Piccolo”.

“Nel circuito finale – prosegue – abbiamo attaccato più volte fino a trovare la fuga buona. Nella volata a due non ero sicuro di essere il più veloce, non conoscevo bene il mio compagno di fuga, però alla fine è andata bene“.

“È stato bellissimo alzare le mani al cielo, ancora adesso faccio fatica a crederci – conclude il ragazzo cresciuto nell’Andora Ciclismo -. Dedico questa vittoria alla squadra e alla mia famiglia“.

Il lotto dei concorrenti, 182 atleti, ha visto alla partenza i più prestigiosi team nazionali, con ragazzi di sicuro avvenire che nei prossimi anni ritroveremo nelle gare professionistiche.