Legacoop Savona, Fabio Musso nuovo coordinatore: "Modello cooperativo per il rilancio di economia e occupazione" - IVG.it

Savona. E’ Fabio Musso, 49enne, responsabile del personale nella cooperativa Coedis, il nuovo coordinatore di Legacoop Liguria a Savona e Imperia.

Attivo nel mondo della cooperazione sociale da 28 anni, Musso guiderà le cooperative delle due province che, in un’ottica di rafforzamento e condivisione dei servizi, danno vita per la prima volta ad un’unica area organizzativa.

“Affronto con entusiasmo questo nuovo incarico, dando risposta alle tante richieste che mi sono arrivate dalle cooperative e dai territori – sottolinea Fabio Musso dopo la nomina dell’assemblea territoriale di Savona -. Il sistema cooperativo imperiese e savonese è pronto ad affrontare le sfide del futuro attraverso idee, progetti, relazioni e solidità”.

La nomina arriva nella fase di metà mandato della presidenza di Legacoop Liguria guidata da Mattia Rossi.

“Musso è la persona giusta per svolgere questo ruolo delicato in un momento fondamentale di rilancio per l’economia del Ponente ligure. Lo è per qualità personali, capacità relazionali e competenza del settore cooperativo – spiega Mattia Rossi -. Nelle province di Savona e Imperia c’è voglia di investire sul modello cooperativo”.

“E questo nuovo coordinamento più ampio a livello territoriale, che conta su strutture tecniche e di servizio di Legacoop consolidate nel tempo, potrà dare risposte immediate e concrete alle imprese già operative o in fase di avvio che creano occupazione su questo territorio” conclude il presidente Rossi.