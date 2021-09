Lavori sul rio Molinero di Savona, sopralluogo dell'assessore Giampedrone: "Entro fine anno altri 1.2 mln per completare l'opera" - IVG.it

Savona. “La sicurezza idraulica delle città è fondamentale per aumentare la resilienza e la sicurezza dei nostri territori”. A dirlo è l’assessore regionale alla difesa del suolo e alla protezione civile Giacomo Giampedrone, che questo pomeriggio ha fatto un sopralluogo presso il cantiere per la messa in sicurezza del rio Molinero a Savona.

Le opere di mitigazione idraulica del corso d’acqua sono suddivise in due zone, una a valle del parco ferroviario e una a monte del parco ferroviario (quartiere di Legino, stadio Bacigalupo e campus universitario). “Abbiamo investito tanto e oggi ho colto l’occasione per venire a vedere i lavori del primo lotto – afferma Giampedrone -. Ci vorrà ancora qualche mese per portarli a termine, ma tutto sta procedendo bene“. Il primo lotto, completato al 50%, infatti, è stato finanziato dalla Regione Liguria con 1.140.000 euro a valere sul Fondo Strategico regionale a cui si sono aggiunti 60mila euro di risorse del Comune.

“L’obiettivo di questo intervento – spiega l’assessore Giampedrone – era quello di evitare gli allagamenti diffusi a cui era soggetta l’area e aumentare il transito della portata. Dopo sette mesi di lavori le opere sono a buon punto: risultano completate le opere strutturali che riguardano la demolizione della tombinatura a monte di via Bonini per una lunghezza di 40 cm, la realizzazione di parapetti e lo spostamento dei sottoservizi. Inoltre è stato demolito il tratto tombinato a valle di via Bonini, interna al perimetro dello stadio Bacigalupo e la ricostruzione dei muri d’argine per l’allargamento e la regolarizzazione della sezione di deflusso. Restano da realizzare le opere di ripristino dei piazzali adiacenti mediante asfaltatura e finitura. Nel mese di ottobre sarà avviato all’incrocio di via Bove-via Buonarroti che ne comporterà la chiusura per cinque mesi, con la conseguente riorganizzazione della viabilità. La fine dei lavori è prevista nel marzo 2022“.

“Stiamo lavorando anche al secondo stralcio dell’opera per 1,2 milioni di euro – continua l’assessore Giampedrone – per il rifacimento della tombinatura di via Bonini che consentirà il completamento del tratto dal campus universitario allo Stadio Bacigalupo. Abbiamo già a disposizione complessivamente 5,8 milioni di euro di fondi transitati dallo Stato alla Regione: ci stiamo confrontando con l’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale perché riteniamo che questo sia uno degli interventi prioritari da realizzare, portando il finanziamento a Savona entro fine anno”.

“Si tratta di una buona interlocuzione fra ministero dell’ambiente, autorità di bacino, Regione Liguria e Comune di Savona. Così bisogna lavorare – aggiunge Giampedrone -. E’ un finanziamento che noi portiamo in dote alla prossima amministrazione comunale e credo sia il proseguimento di un grande lavoro puntuale da parte della Regione su tutti questi corsi d’acqua che per anni hanno avuto situazioni di disagio per molti cittadini e che iniziamo mano a mano a sistemare”.

Conclude l’assessore: “Dove interveniamo c’è un margine di sicurezza molto importante. Ovviamente poi fino ad arrivare alla foce, a valle, dove ci sarà una serie di interventi che continueremo con la prossima amministrazione”.