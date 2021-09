L'Altarese è davvero tosta: in inferiorità per più di un tempo batte il Millesimo - IVG.it

L’Altarese ha iniziato con il piede giusto la Coppa Liguria di Prima Categoria superando in trasferta il Millesimo. La squadra, di fatto rifondata l’estate scorsa, ha confermato quanto di buono fatto vedere nel Memorial “Camera”. In quell’occasione, i giallorossi ben figurarono contro una corazzata come la Carcarese e contro una compagine di categoria superiore come il Bragno.

Oggi, un’altra prova di carattere da parte degli uomini di mister Gianluca Molinaro. Contro un avversario di rango come il Millesimo, formazione di livello nella quale milita da anni un gruppo storico – al contrario dell’Altarese -, la squadra è riuscita a rimontare lo svantaggio e, giocando in dieci per più di un tempo, a vincere la partita.

Il Millesimo si è portato avanti grazie a un goal di Bove. Ha pareggiato i conti Ciappellano. Poi, l’espulsione di Salani, che avrebbe potuto complicare e non poco la vita all’Altarese. Nonostante ciò, il calcio di rigore di Uruci ha regalato un successo importante per classifica e autostima. Inevitabile, il selfie di festeggiamento post match.