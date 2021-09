Laigueglia ha salutato l’estate con la Exclusive Dinner de Il Vascello Fantasma - IVG.it

Laigueglia. Una serata speciale per salutare l’estate: è questo il significato della Exclusive Dinner che si è svolta ieri sera a Laigueglia, in una delle piazze simbolo del borgo del ponente savonese.

Quella di ieri è stata la terza edizione e, anno dopo anno, il connubio tra la cena ideata dalla brigata del ristorante Vascello Fantasma e lo spettacolo creato dalla discoteca La Suerte, fatto di musica e acrobazie, diventa sempre più bello.

“Queste serate sono per gli ospiti di Laigueglia, i turisti che nonostante il caos in autostrada decidono di raggiungere la nostra cittadina, e anche per tutti i residenti – commenta Matteo Zanoni, patron del ristorante Il Vascello Fantasma – Organizzare una serata come quella di stasera è molto faticoso ma ce la mettiamo tutta per regalare qualcosa di speciale, un modo per dire arrivederci alla prossima volta”.

Protagonista della serata la cucina dello chef Stefano Rota, per un menu a 6 portate che ha proposto un vero e proprio viaggio gastronomico tra i sapori di prodotti locali e non solo. Ad accompagnarlo la musica dal vivo di Gabriele Gentile e Paolo Firpo, con la voce di Nicole Magolie e le acrobazie della splendida Eleni Quartana.

“Come per tutti gli altri eventi che organizziamo devo ringraziare gli sponsor San Bernardo, Pasqualini e Sommariva che ci sostengono e sopratutto il mio grande amico Angelo Pisella, che ogni anno prepara uno spettacolo diverso ed emozionante” conclude Zanoni.