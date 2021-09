La Varazze di Ghigliazza guarda al domani: presentata la lista dell’avvocato candidato a sindaco - IVG.it

Varazze. “Sarà una lista formata da persone mature con notevole esperienza amministrativa affiancate da candidati giovani e dinamici”. Ecco Varazze Domani, la lista di Antonio Ghigliazza con i sedici componenti della sua squadra presentati alla città nella cornice del giardino delle Boschine. Sono le note dei successi degli Eurythmics ad anticipare le linee guida del gruppo prima che Ghigliazza salga su palco.

Gli chiediamo quali anime compongano Varazze Domani: il candidato a sindaco risponde più che mai determinato. “E’ una lista civica e tale connotazione sarà da me garantita. È la terza volta che io mi presento alla corsa per la carica di primo cittadino in liste connaturate civicamente”. Poi specifica: “Nella stesura del programma si è tenuto conto di esigenze sociali, inclusioni sociali e sviluppo turistico della città, nonché una diversa programmazione delle risorse finanziarie”.

Poi Antonio Ghigliazza si sofferma su una critica all’amministrazione uscente: “E’ stata istituita l’addizionale Irpef con la motivazione di chiudere la discarica della Ramognina ma ciò non è avvenuto”. Che cosa cosa vuole cambiare Ghigliazza? “La città va riprogrammata – risponde – non solo dal punto di vista urbanistico ma anche finanziario”.

Ghigliazza poi si sofferma sulla composizione della squadra: “Sono veramente fiero dei miei ragazzi perché sono dinamici. Tra di loro ci sono degli esperti in vari campi come chi si occuperà di implementare l’informatizzazione della città, specialmente nelle frazioni”.

Primo nodo da sciogliere? “Quello di indire un concorso per costruire un parcheggio pubblico di più piani nella zona del Palazzetto dello Sport” conclude.

Ed ecco la squadra.

Candidata in pectore all’incarico di vice sindaco, Paola Busso, 42 anni, maestra elementare, consigliere uscente.

Giovanni Baglietto, detto Zio Gio, 71 anni, pensionato.

Luca Baglietto, 36 anni, international manager.

Ambra Buschiazzo, 36 anni, medico nucleare.

Cristina Calcagno, 34 anni, studente corso formazione per professioni sanitarie.

Roberto Caviglia, 25 anni, ingegnere elettrico.

Gianantonio Cerruti, 44 anni, architetto, consigliere uscente.

Bartolomeo Fazio, detto Roby, 64 anni, ex comandante polizia locale.

Giuseppe Furfaro, detto Pino, 32 anni, avvocato praticante abilitato.

Antonella Gerbi, 53 anni, direttore ufficio postale.

Roberto Librandi, 45 anni, albergatore e apicoltore.

Isabella Parini, 43 anni, property manager, consigliere uscente.

Davide Petrini, 53 anni, imprenditore.

Giacomo Robello, detto Mino, 43 anni, medico ospedaliero.

Marta Sartoris, 25 anni, neolaureata in amministrazione e politiche pubbliche.

Stefania Vallerga, 32 anni, insegnante.