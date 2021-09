La Rari Nantes Savona dilaga nel debutto in Coppa Italia: 23 reti alla Metanopoli - IVG.it

Savona. Ottima partenza per la Carige Rari Nantes Savona che, nella prima uscita stagionale in Coppa Italia, batte il San Donato Metanopoli Sport con l’eloquente punteggio di 23 a 7, fornendo una prova di grande forza e determinazione.

Biancorossi sempre avanti per tutta la partita, con i lombardi che non sono mai riusciti a liberarsi dalla morsa savonese.

Domattina la Rari disputerà il secondo ed ultimo incontro del girone affrontando alle ore 9,30 i padroni di casa della Pallanuoto Trieste.

In questa prima fase tredici squadre di Serie A1 (la Roma Nuoto ha rinunciato) sono suddivise in quattro gironi, con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accederanno alla final eight in calendario dall’11 al 13 marzo 2022.

I concentramenti si svolgono a Brescia (piscina Mompiano), ad Anzio (stadio del Nuoto), a Trieste (piscina Bruno Bianchi) e a Siracusa (piscina Caldarella).

Il tabellino:

San Donato Metanopoli Sport – Carige Rari Nantes Savona 7-23

(Parziali: 1-4, 2-5, 3-8, 1-6)

San Donato Metanopoli Sport: Cubranic, Filiberti, Ficalora, Tononi 1, Mattiello 1, Caravita 1, Scollo 1, Kasum 1, Ticozzi, Busilacchi 1, Novara, Lanzoni 1, Mellina. All. Krekovic

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 2, Vuskovic 5 (di cui 1 su rigore), Molina Rios, Rizzo 2 (di cui 1 su rigore), Caldieri 3, Bruni 3, Campopiano 4, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1 (su rigore), Maricone 1, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Alessandro Cavallini e Fabio Brasiliano. Delegato Fin: Dante Saeli.

Note. Superiorità numeriche: Metanopoli 5 su 8 più 1 rigore fallito, Savona 4 su 7 più 4 rigori di cui 3 realizzati. Usciti per limite di falli: Rocchi a 2’22” dalla fine del quarto tempo.