La politica sposta “i burattini”: polemica a Varazze per il rinvio di uno spettacolo per bambini - IVG.it

Varazze. Chi si aspettava i burattini è rimasto deluso e dovrà attendere lunedì prossimo. Lo spettacolo, che coincideva come luogo, giorno e orario con un appuntamento elettorale, è stato rinviato.

“Non si erano prenotati – ci spiegano dal Comune – lo spazio del Giardino delle Boschine risultava libero. Per questo motivo è stato preso per la presentazione della lista in vista delle elezioni”.

Qualcuno si è lamentato perché, nipoti al seguito, è sceso convinto di trovare “i burattini”, qualcun altro ha letto il cartello e ha optato, tranquillamente, per un gelato in passeggiata. Lunedì sicuramente ci proverà di nuovo.