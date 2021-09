La "nuova" Spotornese compie un anno e il progetto si allarga - IVG.it

Spotorno. Nella serata di ieri, venerdì 3 settembre, presso i gradoni della scuola media nel parco Monticello, la Spotornese Calcio è stata presentata al pubblico.

La squadra ha compiuto un anno dalla sua rinascita. Nel luglio 2020 veniva infatti alzato il sipario sulla nuova società calcistica del paese, nata dall’iniziativa di alcuni soci. Da questi, altri ne hanno raccolto il testimone, grazie un vero proprio “azionariato popolare” tra cittadini e col contributo di alcune attività commerciali del territorio. Dodici mesi più tardi il sodalizio biancoazzurro riparte da dove aveva iniziato, con alcune novità.

Una fra tutte, oltre alla formazione maschile a 11, l’allestimento di una seconda squadra di calcio a 5. Massimo Peluffo in panchina supporterà il giovane ed emergente allenatore Luca Calcagno, ben figurante a Varazze in Promozione. Per quanto riguarda invece il futsal, il mister tuttofare sarà Chicco Giamusso. I giocatori e i membri dello staff sono stati presentati uno per uno, tra gli applausi della platea.

La scorsa annata del calcio dilettantistico, come è noto, è stata troncata sul nascere, causa di forza maggiore. Tutti i campionati dilettantistici al di sotto del torneo regionale di Eccellenza sono stato annullati. Non ha fatto ovviamente eccezione il torneo provinciale di Seconda Categoria, a cui la Spotornese, lasciando il condizionale, prenderà parte.

L’organigramma societario resta invariato. Luigi Ferrando è il presidente. Alberto Calvi e Gianluca Civitani i vice.

Il campo da gioco della squadra a 11 sarà nuovamente il sintetico del “Ruffinengo” di Legino. Per la riqualificazione dell’intera area del campo “Siccardi” in via Serra (tra campo, tribune e spogliatoi) servirà un investimento attorno al milione di euro. Si attende un bando a sovvenzione del Coni.

La squadra a 5, iscritta invece nel campionato regionale di Serie C, si allena e disputerà le gare a Bergeggi, nel campo vicino alla palestra. In attesa di avere pronto il complesso del parco Monticello.

Da una Spotornese pronta a togliere gli ormeggi e che si accingerebbe quindi a disputare la prima stagione effettiva dopo un decennio senza squadra, a una Nolese invece che chiude i battenti, non iscritta. Notizia da ufficializzare il 6 settembre, quando scadranno i termini per le iscrizione ai campionati, ma con molta probabilità non vi sarà infatti alcun derby tra “cugini”.

Nel corso della serata il Circolo Culturale Pontorno, su concessione di Gino Maglio e Pino Bausone, ha messo a disposizione un archivio storico fotografico. Come lo scorso anno, sono state proiettate istantanee di vecchie formazioni e giocatori spotornesi. Tra questi anche Michele Sbravati, sempre tra i sostenitori del progetto.

Il futuro ha dunque un cuore antico, recitava un detto. La Spotornese spera nel suo ritorno al futuro. Due squadre che al momento restano esuli. Primo passo per tutti gli appassionati sportivi in generale, provare a tornare alla normalità. Secondo passo per gli spotornesi, in un domani meno immediato, vedere tornare a Spotorno i colori biancoazzurri.