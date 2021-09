La Marina di Andora presente al salone nautico: è il secondo anno consecutivo - IVG.it

Genova/Andora. Per il secondo anno consecutivo, l’A.M.A., la società pubblica che gestisce il porto turistico e il comune di Andora sono presenti al Salone Nautico di Genova, nello stand di Assonat, Associazione Nazionale approdi e porti turistici. L’obiettivo è porre l’approdo andorese all’attenzione degli operatori e dei diportisti per i servizi offerti, le politiche green e le nuove iniziative di promozione turistica realizzate con operatori nazionali. In tutto in linea la Blue economy che è il filo conduttore del Salone 2021.

La prima giornata è stata delicata ai temi dello sviluppo economico e urbanistico del porto approfonditi anche con il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti al quale il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha presentato i progetti di sviluppo della Marina Resort a quattro stelle, presenti l’assessore regionale Ilaria Cavo, il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola, l’Amministratore delegato Silvia Garassino, il presidente di Assonat Luciano Serra e il dirigente comunale architetto Paolo Ghione.

“Nel futuro del porto c’è un aumento dei posti barca – ha dichiarato il sindaco di Andora Mauro Demichelis – Non vi è occasione migliore del Salone Nautico di Genova per contattare nuovi diportisti e per presentare un porto in evoluzione non solo per le programmate opere a terra che lo renderanno più moderno ed accogliente, ma anche in linea con politiche green, a salvaguardia del mare, realizzate grazie all’impegno dell’A.M.A. e con le quali abbiamo conquistate nuove certificazioni internazionali”.

“Vogliamo far conoscere il nostro approdo, creare relazioni con gli operatori del settore e con altri porti turistici italiani e fare tesoro anche delle esperienze virtuose di altre marine – hanno spiegato Fabrizio De Nicola, presidente dell’A.M.A., l’azienda multiservizi che gestisce il porto di Andora e l’amministratore delegato Silvia Garassino – Siamo, inoltre, soddisfatti di poter annunciare di aver realizzato ciò che avevamo presentato in progetto alla scorsa edizione del Salone nell’ambito dei servizi agli ospiti della nostra Marina resort a quattro stelle, sempre attenti al rispetto dell’ambiente. Un impegno anche quest’anno premiato con le certificazioni che ci verranno consegnate proprio al Salone Nautico”.