La lista "Toti per Savona" è la prima a consegnare i documenti: "Dimostrazione di entusiasmo" - IVG.it

Savona. “Credo che consegnare per primi i documenti di presentazione dei candidati per la lista ‘Toti per Savona’, in occasione delle prossime elezioni amministrative, sia la dimostrazione più piena di quanto entusiasmo e quanta voglia di partecipazione attiva ci sia in questo territorio”. A dichiararlo è Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di Cambiamo!.

“Abbiamo costruito una lista competitiva e variegata, espressione anche della società civile, che presenteremo nei prossimi giorni – spiega -. Ora continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: essere presenti fra la gente e per le strade di Savona, con l’obiettivo di farci conoscere ulteriormente e di approfondire le esigenze e le criticità dei cittadini. Si tratta di un impegno concreto che abbiamo sempre onorato e che ci vedrà ancora più attivi a partire da adesso”.

“Con soddisfazione posso dire che la Lista ‘Toti per Savona’ è stata la prima, questa mattina, a consegnare in Comune i documenti di presentazione dei suoi 32 candidati, per le elezioni amministrative, a sostegno di Angelo Schirru come Sindaco di Savona”, aggiunge il coordinatore di Cambiamo! per la provincia di Savona, Mauro Demichelis.

“Siamo pronti, determinati e sempre più confortati dal tangibile consenso che i savonesi ci esprimono. E ora – conclude Demichelis -, come ogni giorno, si torna fra la gente ad ascoltare le proposte e a costruire un piano di sviluppo realistico e sostenibile, a beneficio dei savonesi”.

“La nostra lista ha raggiunto nel primo pomeriggio di raccolta il quorum delle firme necessarie alla presentazione e ora ha conquistato il primato di essere la prima a chiudere l’iter burocratico di presentazione dei candidati: questo è il riflesso del grande entusiasmo che si respira intorno alla nostra lista”, afferma Alessandro Bozzano, coordinatore cittadino di Savona di Cambiamo!.

“In questi giorni ho trascorso gran parte del mio tempo all’interno del point di ‘Toti per Savona’ – prosegue Bozzano -. Mi ha colpito piacevolmente il via vai di savonesi che ho potuto constatare. Sono davvero tanti i cittadini che si sono affacciati, per firmare per la presentazione ma anche per avere informazioni sul programma e sulle idee che il nostro candidato, Angelo Schirru, porterà avanti per il futuro della città. Credo che il dottor Schirru non abbia bisogno di presentazione a Savona. La sua serietà, professionalità e capacità nella gestione del lavoro non hanno eguali. Questo i savonesi lo sanno. L’ho percepito chiaramente chiacchierando con i diversi cittadini che ci hanno fatto visita”.