La lista "Progetto Spotorno" si presenta ai cittadini: ecco i nomi a sostegno del sindaco Fiorini - IVG.it

Spotorno. Domenica 12 settembre, alle ore 20.45 nella Sala Palace di Spotorno, si presenterà ai cittadini la lista “Progetto Spotorno”, a sostegno della candidatura di Mattia Fiorini per il secondo mandato.

“Avanti tutta per il futuro” lo slogan scelto dalla compagine, 12 candidati, sei donne e sei uomini, sei nuovi e sei già nella squadra che conclude il mandato, impegnata per consolidare il lavoro fatto nei 5 anni trascorsi” spiega la squadra in campo per la riconferma del primo cittadino.

“In continuità – come si legge nel programma – con quella stessa visione di amministrazione che tuteli il territorio, ne sviluppi l’economia e ne preservi la storia, con uno sguardo al futuro: una Spotorno dalla precisa identità urbana, sociale, economica e produttiva”.

Insieme al candidato sindaco Mattia Fiorini, i cittadini incontreranno anche Franco Arienti, Monica Canepa, Davide Caserza, Lorenzo Genta, Gian Luca Giudice, Isabella Iozzo, Maximiliano Magnone, Simone Pastorino, Marina Peluffo, Veruska Schoepf, Cristiana Sechi e Matilde Valle.



Nella sala potranno trovare posto circa 70 persone, munite di green pass.

La presentazione della lista sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di “Progetto Spotorno”, sul quale resterà a disposizione dei cittadini.