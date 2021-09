La Cairese ritrova Luca Doffo: "Vincere i duelli e sfruttare l'ampiezza del campo i nostri principi" - IVG.it

Cairo Montenotte. La Cairese ha riabbracciato in estate Luca Doffo. Il forte difensore non aveva preso parte al minicampionato svoltosi tra aprile e giugno. Un rinforzo notevole per una difesa che si era comunque ben comportata. “C’era grande voglia di tornare con i compagni. Conoscendo il mister e come vuole impostare il gioco penso che quest’anno ci divertiremo”, afferma il classe 1992.

Stando alla prima uscita, il nuovo assetto della squadra, passata dal 4-3-1-2 al 3-4-2-1, sembra esaltare le qualità di un centrale forte in marcatura ma al contempo bravo con i piedi. Quando il Varazze aveva la palla Doffo stringeva per serrare le fila insieme a Prato e Colombo mentre in fase di impostazione “scivolava” verso l’out di sinistra per poi scegliere a seconda del tipo di pressione esercitato dagli avversari se portare palla sulla fascia o se impostare da una zona meno affollata.

“Il modulo non è improntato tanto su di me, l’obiettivo è quello di far uscire di più palla al piede i difensori per far sì che gli avversari facciano più fatica a prenderci. Cerchiamo di sfruttare l’ampiezza del campo. Il nostro scopo è sempre lo stesso: giocare a viso aperto contro qualsiasi squadra cercando di vincere i duelli in tutte le zone del campo“, commenta Doffo.

