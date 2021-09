L'1 ottobre Pierluigi Bersani sarà a Savona per sostenere il candidato sindaco Marco Russo - IVG.it

Savona. Venerdì 1 ottobre Pierluigi Bersani, il presidente di “Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista” sarà a Savona per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Russo e la lista Pd-Art.Uno.

Bersani ha militato nel Partito Comunista Italiano, nel Democratici di sinitra e poi nel Partito Democratico. Ha iniziato la sua carriera politica come consigliere regionale dell’Emilia Romagna e poi presidente di Regione nel 1993 e 1995. Decise di rinunciare a quest’incarico per accettare quello di ministro dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del turismo. E’ stato eletto alla Camera dei deputati che all’europarlamento. Nel 2009 ha vinto le elezioni primarie del Partito Democratico diventando segretario nazionale, ruolo che gli ha permesso nel 2013 di ricevere dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’incarico esplorativo per la formazione di un governo dopo le elezioni politiche del 2013.

Proseguono le visite dei “big” dei partiti che sostengono i candidati sindaco in corsa per la poltrona di Palazzo Sisto. Per il candidato di centro sinistra è venuto nella città della Torretta il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sottosegretario allo svuluppo economico Anna Ascani, la senatrice Valeria Fedeli, l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei.

Il dibattito sarà presso la Sms Fornaci alle ore 17:00. Articolo Uno a Savona esprime due nomi nella lista unitaria con il Partito Democratico, Bruno Larice e Natascia Vallerino. Il dibattito sarà introdotto del coordinatore provinciale di Art. Uno Simone Anselmo. Seguirà l’incontro una conferenza stampa.