Juventus superstar alla Ravenna Cup 2021 - IVG.it

Il Torneo si è concluso con la vittoria in finale della Juventus, una super squadra quella di Mister Giovanni Valenti, che dopo aver eliminato nel derby in semifinale il Torino ai calci di rigore, ha vinto la finalissima battendo l’ Empoli per 3-1 conquistando il prestigioso trofeo realizzato appositamente per la manifestazione dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Prestigiosa la partecipazione al torneo per la Leva 2009 del Genoa, scesa in campo che dopo aver superato i gironi affrontando le selezioni di Ravenna, Bari, Piacenza, Napoli e della Slovenia, in alcuni casi contro ragazzi di un anno più grandi, nei sedicesimi di finale hanno pareggiato (0-0) contro il Katane Soccer, uscendo ai calci di rigore. Sorte simile per diverse squadre di Serie A come Atalanta, Sassuolo e Sampdoria. In occasione delle partite del Genoa, sulle reti dello stadio San Zaccaria di Ravenna sono state issate decine e decine di bandierine rossoblu in omaggio alla città di Ballardini.

In ambito Samp, l’attaccante Riccardo Cantini e i difensori Pietro Radovanovic e Pietro Napoli – tre atleti della leva 2009 del Settore Giovanile del Vado – sono stati selezionati dal club genovese. Il tutto nell’ambito del progetto Next Generation Sampdoria, attraverso cui prosegue il rapporto di collaborazione fra il Vado F.C. e la società blucerchiata.