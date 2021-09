Jacopo Ottonello: punizione da cineteca e screzi con i tifosi per l'esterno del Q&V - IVG.it

Aveva già fatto vedere cose buone al “Borreani” giovedì. Oggi, Jacopo Ottonello si è confermato. È stato proprio il classe 1999 a realizzare la prima rete ufficiale del Quiliano&Valleggia. Una punizione magistrale che è valsa il momentaneo pareggio contro il Savona, che è poi riuscito a spuntarla vincendo 2 a 1.

“Mi mancava da tempo, aspettavamo tutti questo rientro in campo. Contro il Savona è sempre un derby molto sentito. Abbiamo giocato una grande partita ma non è bastato. Rimaniamo con un po’ di amaro in bocca ma siamo contenti della prestazione”, commenta a caldo l’esterno di mister Enrico Ferraro.

Il Quiliano&Valleggia ha messo in mostra un’ottima forma fisica: “Abbiamo un grande preparatore a cui dobbiamo tanto – prosegue – ci sono stati dei cambiamenti rispetto alle scorse stagioni. Oggi faceva molto caldo e lo abbiamo un po’ patito”.

Ottonello è un volto noto del Savonese e non solo anche per la sua partecipazione come cantante al talent show Amici. “Adesso sono diviso tra i due impegni – conclude – voglio continuare la mia carriera musicale ma amo questo posto, amo Quiliano. Spero di rimanerci il più possibile ma anche di andarmene perché significherebbe un’esplosione della mia carriera artistica”.

