Ivan Cappelli vince il Triathlon Olimpico di Sanremo - IVG.it

Sanremo. Nel fine settimana si è svolto a ponente il Triathlon Olimpico di Sanremo. Sabato e domenica mattina rassegna dedicata alle categorie giovanili, mentre alla domenica pomeriggio è toccato ai ‘grandi’, per l’appunto sulla distanza olimpica (1500 metri nuoto, 40 chilometri in bici, 10 chilometri a piedi).

Ad aggiudicarsi la manifestazione è stato il loanese Ivan Cappelli, portacolori del Vadigne Triathlon, tornato alle competizioni dopo un periodo di allenamenti, tra cui due settimane di preaprazione in altura. Una sfida tirata e combattuta, decisa nell’ultima frazione podistica, dove Ivan ha fatto registrare la migliore prestazione.

Al via 144 iscritti (122 uomini, 22 donne). Il percorso dell’evento, giunto alla ventunesima edizione. Mare mosso, con onde alte. Circuito del nuoto accorciato pertanto nelle acque antistanti alla città dei fiori; tre giri da 500 metri, anziché due da 750 come inizialmente previsto, al fine di non andare troppo al largo .

I 40 km in bicicletta si sono snodati partendo dalla pista ciclabile fino a Taggia. Da lì i concorrenti sono saliti al paese di Terzorio e hanno quindi affrontato l’ascesa della Pompeiana e di Castellaro, caratterizzata da alcuni strappi particolarmente impegnativi. I triatleti sono dunque ridiscesi sull’Aurelia. Rimessi sulla ciclabile, hanno affrontato il Poggio di Sanremo, discesa in via Roma e zona cambio. Dislivello della prova ciclistica, 500 metri circa.

I dieci chilometri della frazione podistica ritornavano dunque sulla pista ciclabile.

La gara, nel dettaglio. Cappelli esce dall’acqua per terzo, assieme ad un altro atleta. Già in zona cambio riesce a riportarsi vicino agli uomini di testa, vale a dire il sicilalino Enrico Schiavino e lo spezzino Elia Mozzachiodi, usciti per primi nella frazione di natatoria.

Durante il transito sulla pista ciclabile i tre sono insieme. Mozzachiodi si avvantaggia nelle due discese della Pompeiana e del Poggio.

Cappelli e Schiavino lo inseguono verso la zona cambio, attardati di una quindicina di secondi. Ivan perde qualcosa nella seconda zona cambio, pertanto, seppur con distacchi limitati, è costretto a inseguire.

Appena superati il tratto dei due chilometri e mezzo a piedi, Cappelli raggiunge i due triatleti al comando e li supera, passando per primo al giro di boa (5 km). Resiste e anzi incrementa il passo. Schiavino non demorde, finendo secondo a soli 39″ Terzo a 3’18”, anch’egli in rimonta, Enrico Saporito. Mozzachiodi chiude quarto a 4’19”. Quinto Luca Schiasselloni a 4’48”.

“Una bella gara, ho deciso di parteciparvi all’ultimo. Volevo vedere la situazione e capire come stavo“, dice il vincitore Cappelli. Meteo di settembre: “Mare mosso e tanto vento, mi sono molto divertito.”

Ordine di arrivo:

1) I. CAPPELLI 2h07’19”

2) E. SCHIAVINO 2h07’58”

3) E. SAPORITO 2h10’27”

4) E. MOZZACHIODI 2h11’38”

5) L. SCHIASSELLONI 2h11’57”

6) E. MAZZUCCO 2h13’26”

7) N. SANCISI 2h16’50”

8) A. BERANGER 2h18’10”

9) D. MONFRECOLA 2h19’19”

10) G. BUFFA 2h19’53”