Infortunio in un cantiere ad Alassio, operaio resta ferito mentre maneggia cavi elettrici - IVG.it

Alassio. Infortunio in un cantiere sull’Aurelia ad Alassio, all’altezza della Baia del Sole.

Secondo quanto accertato, un operaio (un 37enne di Stellanello) sarebbe rimasto folgorato mentre stava maneggiando alcuni cavi elettrici.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della croce rossa di Alassio e l’automedica del 118.

Stando alle prime informazioni, l’uomo è vigile e cosciente, ma dopo circa due ore dall’incidente ha iniziato a manifestare sintomi. Per questo motivo è stato trasferito al Santa Corona in codice giallo per accertamenti.

Sul luogo anche gli agenti del commissariato di Alassio, che si è occupato di effettuare indagini e accertamenti, e i vigili del fuoco per un sopralluogo all’interno dell’area di cantiere.