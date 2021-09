Incidenti stradali a Finale e Laigueglia: 3 feriti - IVG.it

Finale L./Laigueglia. Due incidenti stradali nella mattinata di oggi nel savonese.

Il primo si è verificato a Finale Ligure, lungo la via Aurelia, all’altezza dell’ingresso verso il porticciolo turistico. Secondo quanto appreso, poco prima delle 11.00, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una bici, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato il ciclista, finita a terra dopo l’urto con la vettura. Immediati sono scattati i soccorso con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure e del 118: l’uomo in sella alla bici, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito ha riportato un trauma alla mano ed altre ferite sul resto del corpo ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Altro incidente stradale a Laigueglia, all’angolo di via Vercelli. Intorno alle 11.00 due moto si sono scontrate, anche in questo caso la dinamica dell’accaduto resta in fase di accertamento. I due conducenti sono finiti a terra a seguito dell’impatto.

Sul posto stanno ancora operando personale sanitario e automedica del 118: le persone ferite non sono in gravi condizioni. Per loro è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio pietrese in codice giallo.