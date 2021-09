Incidente tra Millesimo e Carcare, auto contro furgone: soccorsi mobilitati - IVG.it

Millesimo-Carcare. Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, sulla strada provinciale che collega Millesimo e Carcare.

È successo questa mattina, intorno alle 6,20. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, sono state un’auto ed un furgone.

Due le persone ferite in seguito al sinistro e immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, due a ambulanze della croce bianca di Carcare e l’automedica.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. I militi e il personale medico, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno predisposto il trasferimento dei due feriti, rispettivamente in codice giallo e verde, all’ospedale San Paolo di Savona.