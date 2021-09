Incidente mortale, Albenga piange Fausto D'Agostino: "Amava il calcio e la Juve. Gentile e sempre con il sorriso” - IVG.it

Albenga. “Senza parole”. È sicuramente questa l’espressione più ricorrente nelle parole e nei messaggi di cordoglio e ricordo di amici e conoscenti. E non ci possono essere davvero parole per descrivere la morte di un ragazzo scomparso all’età di Fausto D’Agostino, appena 22 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Cisano Sul Neva.

Classe 1999, ha frequentato l’Itis – Scienze Applicate, ad Albenga e di recente aveva iniziato a fare le consegne, come corriere, per Esselunga. Ma le grandi passioni di Fausto erano il calcio, sia in veste di giocatore che di tifoso e spettatore, e le moto.

Ha giocato a calcio in alcune compagini locali dell’albenganese, salvo poi l’asciare l’attività agonista, ripresa di recente. Era tifoso della Juve, come testimoniato anche dai suoi profili social, Facebook e Instagram: ha assistito a diverse partite anche dal vivo, allo Juventus Stadium, e non solo.

Fausto ha lasciato la mamma Daniela ed una sorella, più piccola di lui, Sara. A loro si sono stretti idealmente amici e conoscenti con tantissime testimonianze, in particolare via social, che parlano di un ragazzo con “un’educazione rara, quasi d’altri tempi, sempre solare e con il sorriso in volto, pieno di vita, gentile e disponibile con tutti”.

Tanti anche gli amici che, nell’immediatezza della tragedia, hanno raggiunto il luogo dell’incidente, attoniti e increduli per quanto accaduto.

Incidente mortale a Cisano, centauro perde la vita

“Era davvero una brava persona e non è il classico modo di dire, ma nel vero senso della parola. Sempre gentile e col sorriso, disponibile nei confronti di tutti”, il ricordo di un’amica, che, nel corso di una stagione estiva, ha lavorato con lui in un campeggio.

“Fratello mio. Non trovo le parole per descrivere questo dolore terribile che provo sapendo che tu non ci sei più. Non é vero, non può essere vero. Eri giovane, bello, solare, pieno di vita e con un cuore grande. Non ti dimenticherò mai, resterai per sempre nel mio cuore e nei miei pensieri e mi mancherai da morire”, scrive un altro amico sulla pagina Facebook di Fausto.

“Ho sperato fino all’ultimo che non fossi davvero tu, – scrive ancora via social un altro ragazzo di Albenga. – Quando uno dei tuoi migliori amici ‘va avanti’, è come se una parte di te se ne andasse insieme a lui. Non trovo altre parole, o meglio, non trovo altre parole da scrivere sui social. Riposa in pace, Fost”.

Di seguito, infine, la nota di cordoglio del Comune di Albenga, per voce diretta del sindaco Riccardo Tomatis: “Conoscevo Fausto, era un mio paziente e lo ricordo con affetto come un ragazzo molto educato e rispettoso. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nel terribile incidente di questa notte, mi lascia senza parole. In questo momento di grande dolore esprimo le mie più sentite condoglianze in particolare alla mamma Daniela e la sorella Sara. L’intera amministrazione si stringe intorno alla famiglia di Fausto”.