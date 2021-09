Incidente mortale a Cisano, a perdere la vita il 22enne Fausto D'Agostino di Albenga - IVG.it

Cisano sul Neva. È Fausto D’Agostino, 22 anni (classe 1999), residente ad Albenga, la vittima dell’incidente mortale che si è verificato nella tarda serata di ieri a Cisano Sul Neva, lungo la strada che conduce alla frazione di Martinetto.

È accaduto intorno alle 21,40. Si trovava in sella alla sua moto quando, per motivi ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote. Dopo aver sbandato, è andato ad impattare contro un muretto posto a lato della carreggiata e successivamente contro un albero.

Nonostante l’intervento tempestivo dei militi della croce bianca di Albenga e del personale medico, purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia, presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Alassio.

Per circa due ore, la strada dove si è verificato il sinistro, la SP 582, è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per permettere alle forze dell’ordine di eseguire tutti i rilievi del caso. Numerosi gli amici del giovane che hanno raggiunto il luogo dell’incidente, attoniti e increduli per l’accaduto.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Conoscevo Fausto, era un mio paziente e lo ricordo con affetto come un ragazzo molto educato e rispettoso. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nel terribile incidente di questa notte, mi lascia senza parole”.

“In questo momento di grande dolore esprimo le mie più sentite condoglianze in particolare alla mamma Daniela e la sorella Sara. L’intera amministrazione si stringe intorno alla famiglia di Fausto”.