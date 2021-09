Incidente in A10, scontro auto-camion: autostrada bloccata in entrambe le direzioni - IVG.it

Savona. Si è verificato intorno alle 13 di oggi un incidente in A10. Secondo le prime informazioni a scontarsi sono stati un’autovettura e un camion per cause ancora da accertare.

Il sinistro è avvenuto tra l’inizio della complanare di Savona e Albisola, all’altezza del chilometro 38+300, all’interno della galleria Termine dove è attivo uno scambio di carreggiata.

Al momento l’autostrada è bloccata e nel tratto si stanno rapidamente formando code in entrambe le direzioni: si segnalano 8 chilometri di coda verso Genova e 6 chilometri di coda verso Savona a partire da Arenzano.

Sul posto stanno agendo due ambulanze della Croce Rossa di Vado Ligure e di Savona, il personale medico del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco per consentire agli occupanti dei due mezzi di uscire dalle lamiere e di essere medicati prima del trasporto in ospedale.

Secondo quanto appreso gli occupanti dei mezzi sarebbero feriti in modo lieve: entrambi sono stati trasportati in codice verde al San Paolo di Savona.