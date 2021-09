Incidente alla Granfondo di Carcare, minoranza chiede commissione consiliare urgente - IVG.it

Carcare. E’ ancora bufera politica a Carcare sull’incidente accaduto alla Gran Fondo, con l’investimento di 5 ciclisti durante le fasi finali della gara.

La minoranza ha infatti chiesto la costituzione di una commissione consiliare urgente per far luce sulla gestione della competizione sportiva ed evitare che in futuro si possano ripetere altri episodi del genere.

Tale richiesta è stata proposta verbalmente durante il Consiglio comunale di venerdì 24 settembre, ma ora è stata ufficializzata e protocollata: “Potrebbero esserci delle responsabilità da parte dell’amministrazione comunale” affermano gli esponenti di opposizione Rodolfo Mirri, Alessio Morrone, Daniela Lagasio e Alessandro Ferraris”.

L’indagine, con le immagini delle telecamere che hanno ripreso il momento dello scontro tra l’auto e i ciclisti in transito, ha visto accertamenti da parte dei carabinieri sia sul conducente di 25 anni a bordo della vettura quanto sulla stessa organizzazione della corsa, il Gruppo Sportivo Loabikers, ma la minoranza vuole vederci chiaro su tutto l’aspetto gestionale e logistico.

“Vista la gravità del fatto e il grave pericolo per i ciclisti riteniamo opportuno verificare se ci sono state delle irregolarità e delle responsabilità da parte delle persone incaricate dall’amministrazione comunale di Carcare” concludono i consiglieri.