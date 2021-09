Incentiviitalia: dalla parte dei dipendenti - IVG.it

Se pensi al futuro della tua azienda, quali sono i termini che ti vengono in mente?

Innovazione, ricerca, novità?

IncentiviItalia ha deciso di aggiungerne un altro.

Inclusione.

Per raggiungere questo grande obiettivo, un’azienda può compiere numerosi azioni.

Prima fra tutte, riguarda il tema del Green Pass.

Dal 15 ottobre tutti dovranno avere il Green Pass obbligatorio per poter lavorare e accedere ai luoghi del lavoro. IncentiviItalia, per la sua azienda, ha deciso di andare incontro a coloro che non sono ancora vaccinati, o non possono farlo a causa di allergie o intolleranze.

Come?

Pagando i tamponi a tutti i dipendenti, per poter continuare a lavorare garantendo sempre il massimo della sicurezza all’interno del posto di lavoro.

In questo caso, i vantaggi per le aziende che si muovono in questo senso sono due: fiscale e produttivo, oltre ad una vera e propria rivoluzione all’interno del mercato.

Ma quando si parla di inclusione, quella femminile è al primo posto.

Sono numerosi gli incentivi e le iniziative dello Stato nei confronti delle donne imprenditrici.

Una realtà come quella di IncentiviItalia ne è un esempio: non solo è stata fondata da una donna, ma continua ad attuare azioni in favore dell’inclusione femminile all’interno dell’azienda.

Una fra queste è l’acquisto di assorbenti per le proprie dipendenti, ottenendo riconoscibilità, ma anche un vantaggio fiscale sull’acquisto. Può sembrare un piccolo gesto, ma se si pensa al costo e all’importanza di questo prodotto per la routine delle donne, è davvero un grande traguardo.

Per non parlare delle azioni che possono davvero rendere più inclusivo il proprio lavoro, come ad esempio premi, mensili e settimanali, che valorizzano l’impegno di tutti, senza distinzioni di genere o età, proprio come ha deciso di fare IncentiviItalia.

Ma le attività per incoraggiare l’inclusione sono tante, e i vantaggi ancora di più.

IncentiviItalia ha già iniziato, ma adesso può farlo anche la tua azienda.

Contattaci per scoprire come funzionano gli incentivi e come ottenere i fondi per portare la tua azienda nel futuro, per davvero.