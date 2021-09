Incendio nel finalese: bonifica in corso, probabile origine dolosa - IVG.it

Finale Ligure. E’ in corso la fase di bonifica dell’area boschiva interessata dall’incendio in località Perti, nel finalese, non lontano dalla chiesa: dopo il presidio notturno delle squadre dei vigili del fuoco la situazione è sotto controllo.

Le fiamme hanno interessato la stessa zona nella quale si era verificato un rogo nella giornata di sabato scorso, forse un nuovo focolaio innescato dal precedente rogo e che sembrava essere ormai spento, tuttavia cause e modalità sono ancora in fase di accertamento.

Vigili del fuoco e carabinieri forestali stanno operando nell’area per verificare la presenza di inneschi o altre elementi utili all’indagine: probabile, anche in questo caso, l’origine dolosa.

Una ipotesi confermata anche dal fatto che le fiamme sono partite nello stesso punto del precedente incendio.