Incendio Cisano, il sindaco Niero: "La paura è passata, ora ripristino del nostro patrimonio boschivo" - IVG.it

Cisano sul Neva. “Incalcolabile la gratitudine per tutti coloro che sono intervenuti a domare l’incendio e che, con coraggio e dedizione, hanno messo a rischio la loro incolumità, evitando risvolti ancora più drammatici”.

Passata l’emergenza ecco le parole del sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero, che ha ringraziato vigili del fuoco, piloti dei mezzi aerei, protezione civile, volontari, polizia di Stato, polizia locale e carabinieri forestali, oltre al vice sindaco Guido Rossi, all’assessore Sergio Ravera e al consigliere Giancarlo Marzo, che hanno seguito la situazione dal centro operativo intervenendo per il pericolo provocato alle case circostanti.

“Grande è stata la paura per la sicurezza delle persone e per le proprietà di alcune famiglie, le cui abitazioni sono state sfiorate dal fuoco, anche se costantemente monitorate dai soccorritori” aggiunge Niero.

“Infinita l’amarezza per la devastazione causata dall’incendio, che ha trasformato i nostri panorami di boschi e macchia mediterranea in una distesa di cenere”, riferendosi ai pesanti danni provocati dai tre fronti di fuoco rimasti attivi per diverse ore in località Cenesi.

“Ora pensiamo a ripartire, a ripristinare, dove possibile, una parvenza di “normalità” ma, soprattutto, a individuare e colpire con pene esemplari i responsabili di questo atto ignobile” conclude il primo cittadino di Cisano sul Neva.

Il day after dell’incendio a Cisano: la devastazione boschiva

Per l’amministrazione comunale lo scopo è quello di rivitalizzare il patrimonio boschivo colpito dal rogo, tutelandolo in parallelo a tutto il contesto collinare e dell’ntroterra albenganese.