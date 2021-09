Incendio ad Albenga, divampano le fiamme in regione Maglio: intervento dei vigili del fuoco - IVG.it

Albenga. Incendio nel pomeriggio odierno in regione Maglio, nella zona alle spalle di RB Plant, fortunatamente domato, seppur non senza difficoltá, dai vigili del fuoco.

Il rogo si è sviluppato per cause ancora da accertare (non si esclude l’ipotesi dolosa) in un terreno privato, ma in stato di abbandono. Le fiamme hanno letteralmente “divorato” alcuni cespugli di rovi e una porzione di macchia mediterranea, generando denso fumo visibile anche a distanza.

Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Albenga, insieme agli uomini della protezione civile. Sul posto anche i carabinieri forestali, che hanno svolto gli accertamenti del caso.

“Un ringraziamento va alla protezione civile di Albenga e ai vigili del fuoco intervenuti immediatamente, – il commento del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. – Il rapido intervento ha permesso di domare le fiamme in poco tempo, evitando il diffondersi delle stesse”.

“Colgo l’occasione per rinnovare l’appello a non accendere fuochi che, dato il periodo di forte siccità, potrebbero rapidamente diffondersi. Ricordo, inoltre, che in questo periodo vige lo stato di grave pericolosità proprio in relazione a possibili incendi”, ha concluso il primo cittadino.