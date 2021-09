Incendio a Perti dietro la chiesa: nuovo allarme nel savonese - IVG.it

Finale Ligure. Una giornata di “fuoco” in tutti i sensi nel savonese, dove ad ora sono attivi nel comprensorio albenganese vari fronti attivi che vedono mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco e dei volontari Aib, con l’ausilio di mezzi aerei.

Poco fa un nuovo allarme è arrivato nell’entroterra finalese, in località Perti, non lontano dalla chiesa parrocchiale di Santi Eugenio: un altro incendio boschivo è divampato nella zona, con la segnalazione già arrivata ai pompieri del distaccamento finalese.

I vigili del fuoco si stanno recando sul posto per verificare la situazione: non si esclude che le fiamme siano un focolaio innescato dal rogo di ieri, tuttavia cause e modalità dovranno essere accertate successivamente.

Un contesto davvero preoccupante quello attuale, con diversi fronti pericolosi.

Aggiornamenti in corso