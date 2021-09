In Liguria nessun aumento dei biglietti per i treni regionali fino all’inizio del 2022

Liguria. Non sono previsti aumenti sui biglietti per i treni regionali in Liguria, almeno fino all’inizio del 2022. Lo ha stabilito la giunta regionale, nella seduta di martedì scorso, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Gianni Berrino. A riportarlo è l’agenzia Dire.

L’aumento delle tariffe era previsto da contratto con Trenitalia a inizio del 2021, ma era stato differito in prima battuta all’inizio di maggio e, successivamente, al primo di ottobre. Oggi la nuova proroga fino a fine anno.

Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, la motivazione principale riguarda la crisi economica innescata dalla pandemia, ma sulla decisione della giunta incidono anche la mancata chiusura da parte di Trenitalia dei conti del 2019, la mancata esecuzione del progetto di ampliamento della stazione di Savona.

Tra le cause anche il mancato aggiornamento della stima dell’impatto economico dello slittamento dell’aumento tariffario dei mesi precedenti e la mancata verifica dell’attuazione degli investimenti al termine del primo triennio di vigenza del contratto regionale.