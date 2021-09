In arrivo una perturbazione sulla Liguria: allerta gialla su Savona da mezzanotte alle 18 di domani - IVG.it

Liguria. Perturbazione in arrivo sulla Liguria da Ovest: dalla notte, provocherà rovesci e temporali un po’ su tutta la Liguria, dove – dopo un lungo periodo decisamente secco (a Genova Centro Funzionale, dal 1 giugno, sono caduti circa 20 millimetri di pioggia) – lo scenario meteo sta cambiando.

Arpal ha quindi emanato l’allerta meteo per temporali su tutta la regione con la seguente scansione:

ZONE C, E (LEVANTE ED ENTROTERRA DI LEVANTE):

GIALLA DALLE 00.00 ALLE 6.00 poi ARANCIONE FINO ALLE 15.00 quindi GIALLA fino alle 18.00

ZONE A, B, D (CENTRO PONENTE):

GIALLA DALLE 00.00 ALLE 18.00

Per i bacini grandi di C ed E allerta gialla dalle 6.00 alle 15.00.

La situazione. La giornata odierna è caratterizzata da nuvolosità diffusa, con qualche modesta precipitazione nel genovese. L’instabilità si accentuerà da metà giornata con i primi rovesci o locali temporali più probabili sul settore centrale della regione mentre assisteremo a un rinforzo dei venti meridionali.

Nella prossima notte, con l’intensificazione del flusso meridionale, il tempo diverrà perturbato con precipitazioni via via più diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco, in particolare sul Centro Levante.

I fenomeni potranno essere localmente organizzati e persistenti soprattutto nelle zone orientali della regione; i venti saranno in rinforzo dai quadranti meridionali su tutta la Liguria con raffiche di burrasca sui crinali. Anche nei giorni successivi permarranno condizioni d’instabilità che potranno favorire rovesci o temporali a carattere sparso.

Ecco, dunque, il dettaglio dei fenomeni previsti per oggi, domani e dopodomani, contenuti nell’AVVISO METEOROLOGICO emesso questa mattina dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal.

OGGI MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE dalle ore centrali precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più probabili su BD dove non si escludono fenomeni forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti da Sud localmente forti con raffiche 60- 70 km/h sui crinali di BDE

DOMANI GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE l’arrivo di una perturbazione dalla Francia porta dalle prime ore della notte piogge a carattere diffuso su BCE, accompagnate da rovesci o temporali su tutte le zone con possibili fenomeni forti, localmente organizzati e persistenti su CE fino alle ore centrali. I quantitativi di pioggia raggiungeranno valori elevati su C, significativi sulle restanti zone. Segnaliamo venti 50-60 km/h tra Sud-Est e Sud-Ovest su tutte le zone con raffiche di burrasca sui crinali.

DOPODOMANI VENERDI’ 17 SETTEMBRE Precipitazioni residue sul centro-Levante (zone BCDE) anche a carattere di rovescio o temporale di intensità debole o al più moderata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. Nelle immagini la cartina della Liguria con le zone d’allertamento, la tabella con la scansione oraria dell’allerta e lo scatto del satellite sul Nord Italia alle ore 12.45.