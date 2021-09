"Il sorriso di Ele", programma e squadre del torneo di Albisola Pallavolo-Planet Volley - IVG.it

Sabato 25 e domenica 26 settembre prende il via il primo dei due tornei in memoria di Eleonora Ghigliazza. La prima kermesse vedrà impegnate squadre di B2 e C femminile sia nella palestra di via delle Trincee a Savona sia al palasport di Albisola Superiore.

Oltre alle padrone di casa, prenderanno parte al torneo le seguenti formazioni:

GIRONE BLU

Iglina Albisola Pallavolo C

Euromac Mix Casale B2

Normac AVB Genova B2

GIRONE GIALLO

Serteco Volley Genova B2

Lilliput Torino C

Mated Volley Spezia B2

Di seguito, il programma della manifestazione:

Sabato 25 settembre

Palestra Albisola Superiore

ore 15,30: Serteco vs Lilliput

a seguire: Serteco vs Spezia e Spezia vs Lilliput

Palestra via Trincee Savona

ore 15,30: Normac vs Albisola

a seguire: Casale vs Normac e Albisola vs Casale

Le partite si svolgeranno in tre set fissi ai 25

Domenica 26 settembre

Palestra Albisola

ore 9: 2^ girone blu vs 3^ girone giallo (7)

a seguire: 1^girone giallo vs vincente gara 7

Palestra via Trincee Savona

ore 9: 3^ girone blu vs 2^ girone giallo (9)

a seguire 1^ girone blu vs vincente gara 9

Fasi finali ad Albisola Superiore

Ore 14: finale 5/6 posto

a seguire: finale 3/4 posto e finalissima 1/2 posto.

Le gare domenicali si svolgeranno in tre set, con il terzo ai 15