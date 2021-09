Il ministro del Turismo Garavaglia traccia la rotta a Lettieri: "Loano deve sfruttare anche l'entroterra" - IVG.it

Loano. “La direzione giusta è valorizzare il territorio e l’entroterra perchè non si vive solo di mare. Qua c’è il mare e dietro un altro mondo”. Così il ministro del turismo Massimo Garavaglia, in visita a Loano, traccia la rotta al candidato sindaco Luca Lettieri. E’ questo l’unico consiglio che suggerisce e aggiunge: “Sta seguendo la strada giusta”.

E il ministro ribadisce la necessità di sviluppare un turismo su quattro stagioni: “Loano ha enorme potenzialità e lo frequento da una vita. Il turismo non è solo luglio e agosto. Si può vivere con le attività di questo settore anche negli altri mesi dell’anno. Con un po’ di fantasia e buona volontà c’è tanto business da fare anche negli altri mesi”.

“Il Green Pass ha dimostrato di funzionare. Lo vediamo come uno strumento per ampliare la libertà”, commenta Garavaglia in merito alle polemiche legate all’obbligo della certificazione verde. La discussione all’interno della Lega è “normale dialettica politica”. Uno strumento che verrà utilizzato per garantire la ripartenza di altri settori: “Ad esempio può rivelarsi utilissimo per la stagione sciistica“. Un’estate che ha portato alla rinascita del turismo in Italia e che ha ospitato 23 milioni di visitatori superando il dato che si era raggiunto nel 2019, nel periodo precedente al Covid. Per tracciare il bilancio definitivo però è presto: “Manca ancora tutto settembre e un pezzo di ottobre”.

Un’estate che, in Liguria, secondo Garavaglia, è stata “serena” grazie al “messaggio che abbiamo cercato di mandare da subito, di un’estate tranquilla”. Una regione, però, che ha notevoli margini di miglioramento: “Bisogna puntare sulla qualità del turismo. E’ questa la grande sfida“.

E gli ostacoli che si prospettavano sono stati un nulla di fatto: “C’erano mille problemi all’orizzonte, a partire dalla Bolkestein per cui sembrava dovesse venire giù il mondo e invece è ‘andato tutto liscio come l’olio’. Le spiagge sono rimaste aperte e attrezzate con un servizio di qualità. Non abbiamo avuto problemi con i contagi e i vaccini. Meglio di così non si poteva”.

Uno sguardo alla stagione invernale altrettanto importante per il settore turistico: “Ora lavoriamo per la fine dell’estate e l’inverno. E’ fondamentale per il settore sciistico, la novità è che ci stiamo già attrezzando per organizzare le regole in modo che i clienti e gli operatori si possano preparare”.