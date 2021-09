Il Lions Club Vado Ligure-Quiliano riparte aiutando i più bisognosi con un'asta "silenziosa" - IVG.it

Vado Ligure/Quiliano. Inizio anno ricco di iniziative per il Club Vado Ligure-Vada Sabatia. L’elezione della nuova presidente Alba d’Agosta, noto medico savonese, e del suo staff composto da Sabrina Cassaglia (segretario), Andrea Nari (cerimoniere), Bernat Giuseppe (tesoriere) ed Oscar Montani (censore), ha dato il via ad una stagione iniziata nel migliore dei modi.

Ad aprire gli eventi dell’anno le spillature dei nuovi soci entrati durante il periodo pandemico (Hugo Martines, Paolo Cacciapuoti ed il giovanissimo Alessandro Nari) e la consegna del rinomato titolo di “Melvin Jones” al socio Fulvio Canobbio, meritevole per i numerosi impegni a cui si è dedicato in questi anni.

Come aveva preannunciato durante la nomina la neo presidente, però, lo scopo del club ha già dato frutti grazie alla forte capacità collaborativa, fondamentale per poter portare avanti i diversi service. Martedì 10 agosto, infatti, il Lions Club ha organizzato presso il ristorante “Bagni Blue Beach” a Vado Ligure, la “Festa d’Estate, finalmente Insieme” una serata di amicizia e solidarietà, nel pieno spirito lionistico voluta fortemente dal presidente che si è impegnata, insieme a tutto il Club, per cercare di ritornare ad una vita normale dopo un anno e mezzo di pandemia da Coronavirus.

Durante la serata, grazie alle gentili offerte di alcuni artisti locali della ceramica (Michela Merello, Laura Bonfanti, Giuseppe Bernat, Michelle Bernat, Silvana Fazio, Brunella Coriando, Anna Santoiemma) che hanno messo a disposizione alcune delle loro opere, si è svolta un’asta “silenziosa”: ad ogni opera è stato assegnato un numero e i presenti hanno potuto scrivere sul foglio corrispondente la cifra offerta per potersi aggiudicare bellissimi gioielli, piatti o piccole sculture in ceramica.

Il ricavato dell’asta è stato devoluto interamente al service “Nuove Povertà”, attraverso la Comunità “San Vincenzo” di Vado Ligure che si occupa di famiglie in difficoltà del territorio di Vado Ligure e Quiliano. Sono stati acquistati generi alimentari di prima necessità che sono stati consegnati il 14 settembre nell’ottica dello spirito lionistico.

Ma non è finita, è stato comunicato formalmente in questi giorni dal Consiglio dei Governatori che la socia Fiorella Robba è stata nominata Coordinatore del Service Nazionale “Barattolo dell’Emergenza. Metti al sicuro la tua salute” per l’anno 2021/2022.