Il governatore Bonaccini ad Albenga: "La sanità deve restare pubblica, tutti hanno diritto di curarsi" - IVG.it

Albenga. “La sanità deve rimanere primariamente pubblica, il diritto di istruirsi e curarsi deve essere garantito a tutti, senza corsie preferenziali per i privati perché questo a lungo termine va solo in favore dei ricchi”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini spiega la sua visione sulla sanità e sulla dicotomia tra pubblico e privato durante la presentazione del suo ultimo libro “Il paese che vogliamo”, che si è tenuta questa sera in piazza San Michele ad Albenga, ad intervistarlo il direttore di IVG.it Andrea Chiovelli.

“I miei avversari politici in Emilia proponevano il modello Lombardo e anche grazie a questo ho vinto le elezioni. Se noi parlassimo dei problemi dei cittadini, invece che di alleanze e affini, capiremmo tante cose – ha proseguito il governato – Da noi abbiamo un’ottima sanità privata, è vero, ma un grande applauso va alla nostra sanità pubblica che è un’eccellenza che tanti Paesi nel mondo sognano di avere. Il futuro è nelle case della salute, che sono a metà tra l’ospedale e ‘casa mia’ e nell’assistenza domiciliare. L’Italia ha un’occasione fondamentale: dobbiamo coglierla perché noi saremo giudicati nei prossimi anni per quello che facciamo ora”.

Parlando del suo libro, Bonaccini ha spiegato: “Se l’Italia somigliasse all’Emilia Romagna sarebbe un paese migliore, nel libro indichiamo soluzioni che potrebbero funzionare per il Paese, bisogna avere l’ambizione di farlo”, ha detto il governatore che poi si è discostato dall’esempio che molti politici stanno dando in questi anni: “Quando qualcuno vede che coloro che rappresentano i livelli più importanti del paese si insultano l’un con l’altro, pensa ‘perché non posso farlo anch’io?’Ho i carabinieri davanti a casa per via delle minacce dei no vax”, ha sottolineato.

Bonaccini si è poi soffermato sull’importanza della politica di essere a contatto e vivere il territorio: “Ogni tanto ascolto qualche dirigente nazionale e mi domando: da quanto tempo questo politico no va in un bar, in una piazza, non parla con i cittadini? Sto molto sul territorio ed è uno dei motivi per cui abbiamo vinto le elezioni. Ho sempre pensato che sei vuoi provare ad essere capace, devi conoscere i luoghi e le persone, girando e incontrandole, e dal confronto a volte è capitato anche che io cambiassi idea”.

Una riflessione che il governatore ha riportato anche a Enrico Letta quando è stato eletto segretario del Partito Democratico: “A Letta ho detto di prendere nel gruppo dirigente più sindaci e sindache che hanno il contatto con il territorio. Quando sento dire ‘dobbiamo andare di più nelle periferie’, io rispondo ‘ma io ci abito e ci sono sempre’”.

guarda tutte le foto 24



Il governatore Stefano Bonaccini ad Albenga e Savona

E a proposito della sua vittoria alle elezioni in Emilia Romagna: “Venivano da un anno e mezzo in cui avevano stravinto in nove regioni su nove e con Salvini che è stato lì tre mesi, ma ho capito dalle parole della gente che avremmo vinto. Bisogna sempre tenere i piedi per terra”, ha affermato.

Non è mancato poi un passaggio “sullo sport” (la delega regionale allo Sport è stata tenuta proprio dallo stesso Bonaccini, anche ex calciatore, fino all’età di 38 anni) e “sulla digitalizzazione”, che rappresenta una dei macro temi all’interno del libro del governatore dell’Emilia Romagna.

Sì è passato poi all‘importanza del recupero dell’esistente: “È fondamentale. Noi abbiamo approvato una legge urbanistica sul consumo di suolo a saldo zero. In Italia abbiamo consumato troppo suolo vergine, ma ora dobbiamo fare politiche di transizione ecologica e muoverci in questa direzione”, ha aggiunto Bonaccini.

Proprio la transizione ecologica rappresenta un altro tema chiave del libro: “Passa da scelte concrete: io non posso solo dire alle persone di responsabilizzarsi – ha detto il governatore – Il mondo, l’Europa, l’Italia ed io stesso sull’ambiente abbiamo fatto troppo poco finora. Rivinte le elezioni, da noi abbiamo firmato un nuovo ‘Patto per il Lavoro e per il Clima’ che guarda al 2030 in modo che chi arriva dopo di noi trovi un percorso virtuoso già tracciato. Serve uniformità politica, ci sono sfide importanti ed è arrivato il momento di affrontarle e di vincerle. Anche per l’Europa la transizione ecologica e il digitale sono finalmente ai primi posti tra le priorità”.

Poi una stilettata al rivale politico della Lega Matteo Salvini: “Qualcuno mi chiede se non mi vergogno di essere al Governo con Salvini e io rispondo se non è lui a vergognarsi, visto che prima andava in giro con la maglietta ‘No Euro’ e Draghi era uno dei suoi più ‘acerrimi rivali’ e ora è costretto a votare i provvedimenti del suo governo”.

Liguria terra di turismo e nel libro di Bonaccini si parla, tra le altre cose, di rilancio dei piccoli borghi, dei castelli e non solo: “Noi abbiamo fatto una scelta regionale di mettere 40 milioni a disposizione dei comuni della costiera romagnola per rifare il waterfront del lungomare: si tirano via quasi ovunque i parcheggi e noi abbiamo eliminato decine di chilometri di parcheggi con auto a Rimini e sostituiti da ciclabili, ciclopedonali, aree sportive, verde, legno e sabbia perché l’idea che abbiamo messo in campo è il futuro di un turismo per le famiglie e a misura di bambini. A Rimini abbiamo fatto un investimento da 180 milioni anche per la depurazione”.

“Non abbiamo le spiagge di altre regioni come la Liguria, ma anche l’ospitalità fa la differenza e da noi sono maestri in questo. Sono cresciuti tanto anche i borghi antichi e le città d’arte, e della Motor Valley e della Food Valley ne abbiamo fatto un brand turistico. Vogliamo puntare su un nuovo tipo di turismo sostenibile. Ho visto i dati di luglio e siamo un po’ sotto l’anno record del 2019, ma sono convinto che ad agosto saremo circa sui livelli del 2019”, ha concluso Bonaccini che poi si è recato all’Sms Fornaci di Savona, dove ha incontrato il candidato sindaco di centro sinistra Marco Russo.

Bonaccini in visita a Savona, incontra il candidato sindaco Marco Russo

“Circondati di persone più brave di te”. E’ questo il consiglio che il presidente dell’Emilia Romagna ha suggerito all’avvocato in corsa per Palazzo Sisto.

E Russo riceve l’endorsement del governatore per l’approccio con cui si è posto in questa campagna elettorale: “La proposta del patto ci coinvolge tutti. Mettiamo davanti la voglia di costruire un futuro e non la polemica che ci fa restare fermi. E’ una condizione di efficacia del governo. Se riusciamo a coinvolgere la città saremmo più facilmente in grado di attuarlo e concretizzarlo. L’esperienza che ci porta Stefano Bonaccini è di insegnamento”, ha evidenziato il candidato sindaco.

Anche a Savona, Bonaccini torna a parlare di sanità: “Nel Pnrr sono previsti 20 miliardi per la sanità pubblica. Investire meno sugli ospedali, ma più sul territorio. In Emilia Romagna ci sono 120 case della salute e altre 40 finanziate e vengono chieste da tutti i sindaci di qualsiasi colore politico. Se Savona chiedesse di fare case della salute, la Regione difficilmente potrebbe dire di no considerando che sono previste dal Pnrr”.

Strutture che sono previste dal programma di Russo, come ha spiegato durante la presentazione della lista dei candidati del Partito Democratico: “La politica degli ospedali – dice il candidato di centro sinistra – è sovracomunale ma noi abbiamo bisogno di prepararci alla rete territoriale che oggi è molto rarefatta. Noi abbiamo previsto dei luoghi nei quartieri dove possono esistere le case della salute”.