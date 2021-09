Il drammatico day after a Cisano: inchiesta della Procura per incendio doloso - IVG.it

Cisano sul Neva. E’ ormai sotto controllo il devastante incendio boschivo che ha colpito la località di Cenesi a Cisano sul Neva, con tre fronti di fuoco rimasti attivi ancora tutta la notte. Solo l’incisiva azione dei mezzi aerei con getti d’acqua continui e delle squadre a terra di vigili del fuoco e volontari Aib ha consentito di arginare, contenere e spegnere le fiamme.

Stamani è partito il canadair da Genova e un nuovo canadair, già al lavoro, è stato richiesto in affiancamento dalla Sala Operativa Unificata Permanente. Sul posto stanno operando due elicotteri regionali di stanza a Imperia e a Genova, oltre a 50 volontari dell’anticendio boschivo che sono stati presenti tutta la notte assieme a 25 vigili del fuoco.

Resta ancora il presidio per monitorare i possibili focolai: il day after rivela una situazione davvero di devastazione della superficie boschiva di un intero comprensorio collinare.

Nei pressi della zona interessata dall’incendio, vicino all’unità di crisi locale, è stata montata una vasca da 14.000 litri per agevolare il pescaggio degli elicotteri regionali.

Il day after dell’incendio a Cisano: la devastazione boschiva

L’incendio richiederà molto lavoro di bonifica in relazione a tutto il perimetro dell’area interessata, dopo aver spento in maniera definitiva le fiamme che hanno già distrutto alcune decine di ettari di superficie boschiva.

Sul fronte delle indagini sull’origine e le cause dell’incendio l’attività tecnica dei vigili del fuoco e gli accertamenti da parte dei carabinieri forestali sono già iniziate e proseguiranno nei prossimi giorni in parallelo con la bonifica complessiva delle zone interessate dal rogo.

Stando ai primi riscontri investigativi e in relazione allo scenario analizzato, pare confermata la natura dolosa dei fronti di fuoco, tuttavia si dovrà ancora attendere per avere certezze rispetto alle responsabilità dei roghi: la Procura di Savona ha aperto una inchiesta formale a carico di ignoti, in attesa della relazione peritale condotta congiuntamente da vigili del fuoco e carabinieri forestali.