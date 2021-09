Il consiglio del sindaco Gori a Russo: "Serve comunicare in modo chiaro e non ridursi alla propaganda" - IVG.it

Savona. “La comunicazione ha tante sfacettature. E bisogna distinguerla dalla propaganda. Serve comunicare in modo chiaro per riuscire ad arrivare a tutti i cittadini di Savona. Dire le cose in modo comprensibile per tutti. E’ importante non semplificare tagliando le cose con un’accetta e ridurle a uno slogan dicendo così le cose che la gente vuole sentire perché fatta per raccogliere un applauso”. A dirlo è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori in occasione del confronto di stasera con il candidato sindaco di centro sinistra Marco Russo.

La città rappresenta una realtà di dimensioni relativamente piccole con cui ci si confronta quotidianamente: “Fare della propaganda in una città è più difficile perché i cittadini hanno sotto gli occhi la realtà. Si è costantemente misurati su cose molto concrete. Il consenso nel corso dell’esperienza amministrativa si misura nel bene o nel male nelle cose che si sono fatte ma la gente poi ti vota per quello che farai non per quello che hai fatto“.

Al centro dell’incontro tra il primo cittadino di Bergamo e Russo è stato il commercio. In questo ambito il lavoro fatto nella città lombarda è stato intenso: “Abbiamo aiutato i commercianti aiutando la loro competitività. Non possiamo né bloccare i grandi centri commerciali e neanche l’e-commerce. Ma bisogna diventare consapevoli che il commercio online non è solo appanaggio di Amazon“. E da questa convinzione si è sviluppata l’idea attraverso cui l’amministrazione comunale ha sostenuto i negozi di vicinato: “Abbiamo istituito una piattaforma online mediante la quale i negozianti possono vendere i loro prodotti. Abbiamo anche dato vita ai distretti urbani del commercio”.

Azioni nei confronti dei negozi di quartiere che Russo ha subito apprezzato: “A Savona il tema del commercio è di grandissima urgenza e importanza. La sua crisi produce due effetti negativi: riduce l’attrattività della città e riduce il presidio del territorio. Ci sono una sequela di serrande abbassate che crea abbandono di territorio. Per questo ci siamo posti nella nostra agenda questo tema del rilancio del commercio come elemento strategico e ci siamo ispirati a Bergamo. Credo che quella adottata a Bergamo (distretti urbani) sia per Savona una modalità sulla quale bisogna lavorare, il centro è già pronto invece nei quartieri bisogna fare un lavoro molto articolato e accompagnamento progressivo dei commercianti”.